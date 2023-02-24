Війна в Україні

Генасамблея ООН підтримала резолюцію з вимогою до Росії вивести війська з України: що вона означає

Вікторія Мельник, редакторка сайту 24 Лютого 2023, 11:00
ООН

Більше новин
Генасамблея ООН підтримала резолюцію з вимогою до Росії вивести війська з України: що вона означає
Знищили на 90%: як жевріють селища та міста на Донбасі протягом року великої війни
Лагман: класичний рецепт приготування
Культова страва Середньої Азії: як приготувати лагман — покроковий рецепт
Михайло Подоляк про перший день повномасштабної війни
Побачив очі президента і зрозумів — ми все контролюємо: Михайло Подоляк про перший день вторгнення
Вірші
Вірші про війну: як римування підтримує український бойовий дух
Дивитись більше

Матеріали по темі

Генасамблея ООН підтримала резолюцію з вимогою до Росії вивести війська з України: що вона означає
Знищили на 90%: як жевріють селища та міста на Донбасі протягом року великої війни
Михайло Подоляк про перший день повномасштабної війни
Побачив очі президента і зрозумів — ми все контролюємо: Михайло Подоляк про перший день вторгнення
Вірші
Вірші про війну: як римування підтримує український бойовий дух
United Kids Festival 2023 - як подати заявку на участь у пісенному фестивалі
Маленькі українські зірочки можуть потрапити на фестиваль в Іспанії: подробиці про United Kids Festival

Відео
0:12:18
Генасамблея ООН підтримала резолюцію з вимогою до Росії вивести війська з України: що вона означає

Знищили на 90%: як жевріють селища та міста на Донбасі протягом року великої війни
0:18:37
Михайло Подоляк про перший день повномасштабної війни
Побачив очі президента і зрозумів — ми все контролюємо: Михайло Подоляк про перший день вторгнення
0:02:38
Історія прикордонника з Маріуполя про бої, поранення та полон
Відмовлявся від знеболювального на користь інших! Історія прикордонника з Маріуполя, що повернувся з полону
0:14:48
Звернення Володимира Зеленського 24 лютого 2023 року
Ми не підняли білий прапор, а стали боронити синьо-жовтий — звернення Зеленського в річницю повномасштабної війни
0:02:32
бенксі
Сигналізація за півмільйона гривень: малюнки відомого Banksy тепер під захистом
0:06:57
Обмін полоненими
Скільки українців повернули з полону за рік та чи можливий обмін “всіх на всіх” — пояснив Лубінець
Карта бойових дій в Україні 24.02.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 24 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:13
Протезування військових
Нові протези від естонських друзів! Хто і як допомагає пораненим військовим
0:06:56
Ситуація на фронті
Збирають урожай бавовни! Як бійці 24-ї бригади зупиняють новий наступ РФ
0:04:25
Збір на антидронову рушницю для батальйону 112 бригади ТРО
Щоб вберегти себе та знищити ворога — відкрито збір на антидронову рушницю для бригади ТрО
Більше відео
United Kids Festival 2023 - як подати заявку на участь у пісенному фестивалі
Читати далі
Маленькі українські зірочки можуть потрапити на фестиваль в Іспанії: подробиці про United Kids Festival
Синдром річниці: що це таке, чому виникає та як впоратися
Читати далі
Знову проживаєш той жахливий день? Що таке синдром річниці та як собі допомогти

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь