Генасамблея ООН підтримала резолюцію з вимогою до Росії вивести війська з України: що вона означає

Рік війни, яка змінила, без винятку, увесь світ. Очікувано та знаково, що до 24 лютого світові інстанції котре висловлять свою підтримку Україні. Увечері 23 лютого Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Резолюцію з вимогою до Росії вивести війська з України підтримала 141 країна-член ООН. Разом з тим сім країн проголосували проти резолюції, а 32 — утрималися.

Серед країн, які проголосували проти: Росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея, Нікарагуа та Малі.

Зараз також дивляться

Як не дивно, проте результати цього голосування практично не відрізняються від голосування екстреного засідання, яке відбулося 2 березня 2022 року. Тоді вимогу вивести російські війська з України теж підтримав 141 член ГА ООН.

Що означає резолюція до Росії вивести війська з України

Резолюція, яку підтримала 141 країна, вимагає від РФ вивести війська з України та повністю припинити бойові дії. Також вона закріплює ключові положення формули миру президента Володимира Зеленського.

— З глибоким занепокоєнням, відзначаючи негативний вплив цієї війни на продовольчу безпеку, енергетичну безпеку, фізичну та технічну ядерну безпеку, а також на стан довкілля, (Генасамблея ООН — ред.) наголошує на необхідності якнайшвидшого досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні відповідно до принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй, — йдеться у повідомленні.

Білорусь намагалася внести поправки до резолюції про мирні переговори між РФ та Україною без попередніх умов. Правки підтримало всього лиш 11 країн, 94 країни проголосували проти та 56 — утрималися.

Резолюція наголошує на необхідності миру, що забезпечує суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність України.

Проект резолюції називається Принципи, які лежать в основі всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні.

Також повідомлялося, що запропонована резолюція була менш детальною, ніж мирний план із десяти пунктів Зеленського, який він оголосив під час саміту G20 у листопаді. Втім, це було свідоме рішення України та її союзників, щоб спробувати отримати максимальну підтримку під час голосування.

Сам Володимир Зеленський уже відреагував на рішення Генасамблеї ООН у своєму Twitter. Він подякував партнерам в ООН за підтримку України.

Вдячний усім країнам, які підтримали надважливу резолюцію Генеральної Асамблеї @UN «Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні». 1/2 pic.twitter.com/SNpjP0gHON — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 23, 2023

За цей рік змінилося багато чого. Не лише Україна, а й весь світ побачив, з яким злом борються українські воїни щоденно. У спецпроекті від Вікон можеш знайти всі ключові моменти та головні зміни, які приніс нам рік повномасштабної війни.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!

Головне фото: Генасамблея ООН.