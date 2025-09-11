Skyranger для Украины: что известно о новейшем оружии от Германии

В рамках расширения военной помощи Германия предоставит Украине новые комплексы противовоздушной обороны Skyranger.

Передача Skyranger: что известно

Это мобильные системы малой дальности, разработанные немецким оборонным концерном Rheinmetall, которые считаются очень эффективными против беспилотников.

Контракт на сотни миллионов евро планируется подписать уже 10 сентября 2025 года.

Первые системы, по словам главы Rheinmetall Армина Паппергера, поступят в Украину еще до конца этого года. Об этом сообщает DW.

Примечательно, что это уже второй случай, когда Украина получит современное немецкое вооружение (после комплексов IRIS-T), прежде чем оно поступит на вооружение Бундесвера.

Убийца дронов на каркасе танка Leopard 1

Skyranger — это семейство мобильных систем ПВО, разработанных Rheinmetall в 2018 году. Основной компонент — башня с зенитной револьверной пушкой калибра 30 или 35 миллиметров, которую можно устанавливать на разные платформы.

По данным производителя, дальность поражения составляет четыре километра, а основными целями являются все виды современных воздушных угроз: от дронов до барражирующих боеприпасов и роев беспилотников.

Украинская сторона, как сообщалось, заинтересована в варианте на каркасе танка Leopard 1, что является относительно дешевым и доступным, поскольку Украина уже получила десятки таких машин от Германии и других партнеров.

Чем Skyranger отличается от Gepard

Украина уже успешно использует немецкие зенитные комплексы Gepard для борьбы с дронами. Однако, как отмечают военные эксперты, Skyranger является более современной системой с рядом преимуществ.

Новые боеприпасы. Skyranger использует так называемые air burst munition — взрывающиеся в воздухе боеприпасы, создавая облако металлических обломков, что существенно повышает эффективность против роев дронов. Усовершенствованный радар. Новый радар более устойчив к воздействию РЭБ. Модульность. Конструкция позволяет легко монтировать систему на разные платформы.

Хотя Skyranger имеет более высокий уровень автоматизации и более широкие возможности, эксперты предупреждают, что как новая система он может иметь небольшие сбои, в отличие от проверенных временем Gepard.

На фоне войны в Украине потребность Бундесвера в новых системах ПВО также критическая. Немецкая армия расформировала свои подразделения ПВО еще в 2012 году, а поставки заказанных Skyranger для нее ожидаются не раньше 2028 года.

Это подчеркивает приоритет, который Германия оказывает помощи Украине в противостоянии с воздушными угрозами.

Фото: Википедия.

