Skyranger для України: що відомо про новітню зброю від Німеччини

У рамках розширення військової допомоги Німеччина надасть Україні новітні комплекси протиповітряної оборони Skyranger.

Передача Skyranger: що відомо

Це мобільні системи малої дальності, розроблені німецьким оборонним концерном Rheinmetall, які вважаються надзвичайно ефективними проти безпілотників.

Контракт на сотні мільйонів євро планується підписати вже 10 вересня 2025 року.

Перші системи, за словами глави Rheinmetall Арміна Папперґера, надійдуть до України ще до кінця цього року. Про це повідомляє DW.

Примітно, що це вже другий випадок, коли Україна отримає сучасне німецьке озброєння (після комплексів IRIS-T) раніше, ніж воно надійде на озброєння Бундесверу.

Вбивця дронів на каркасі танка Leopard 1

Skyranger — це сімейство мобільних систем ППО, розроблених Rheinmetall у 2018 році. Основний компонент — башта з зенітною револьверною гарматою калібру 30 або 35 міліметрів, яку можна встановлювати на різні платформи.

За даними виробника, дальність ураження сягає чотирьох кілометрів, а основними цілями є всі види сучасних повітряних загроз: від дронів до баражувальних боєприпасів та роїв безпілотників.

Українська сторона, як повідомлялося, зацікавлена у варіанті на каркасі танка Leopard 1, що є відносно дешевим і доступним, оскільки Україна вже отримала десятки таких машин від Німеччини та інших партнерів.

Чим Skyranger відрізняється від Gepard

Україна вже успішно використовує німецькі зенітні комплекси Gepard для боротьби з дронами. Однак, як зазначають військові експерти, Skyranger є значно сучаснішою системою з низкою переваг.

Нові боєприпаси. Skyranger використовує так звані air burst munition — боєприпаси, що вибухають у повітрі, створюючи хмару металевих уламків, що суттєво підвищує ефективність проти роїв дронів. Удосконалений радар. Новий радар більш стійкий до впливу РЕБ. Модульність. Конструкція дозволяє легко монтувати систему на різні платформи.

Хоча Skyranger має вищий рівень автоматизації та ширші можливості, експерти попереджають, що як нова система він може мати невеликі збої, на відміну від перевірених часом Gepard.

На тлі війни в Україні потреба Бундесверу в нових системах ППО також є критичною. Німецька армія розформувала свої підрозділи ППО ще у 2012 році, а постачання замовлених Skyranger для неї очікується не раніше 2028 року.

Це підкреслює пріоритет, який Німеччина надає допомозі Україні в протистоянні з повітряними загрозами.

Фото: Вікіпедія.

Раніше ми розповідали, що Німеччина надає певним категоріям українців пенсію. Читай, хто має право отримувати виплати.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!