Война в Украине

Годовщина аварии на ЧАЭС и как Путин пытался разыграть “ядерную карту” во время войны в Украине

Богдана Макалюк, редактор сайта 26 апреля 2023, 09:30
Річниця катастрофи на ЧАЕС
Фото: Unsplash

Больше новостей
Автомобіль
Даже без калькуляторов и приложений! Как посчитать расход топлива самостоятельно: пошаговая инструкция
Як вести бюджет під час війни: Владислав Осадчий розповів, як зберегти фінанси
Как не беспокоиться за свой бюджет? Владислав Осадчий о том, как сохранить финансы во время войны
Картопля
Ни один колорадский жук не пройдет! Чем обрабатывать картофель перед посадкой и как это правильно делать
вправи для лімфи
Недооцененная лимфа: простые упражнения для запуска лимфы и почему тебе это нужно
Смотреть больше

Материалы по теме

Як вести бюджет під час війни: Владислав Осадчий розповів, як зберегти фінанси
Как не беспокоиться за свой бюджет? Владислав Осадчий о том, как сохранить финансы во время войны
Лідія Насонова: історія вчительки з Донеччини про війну
Война дважды лишила ее дома, но она не сдается и продолжает учить детей! История учительницы из Донбасса
боюсь гучних звуків
“Я в безопасности, но до сих пор пугаюсь громких звуков, что с этим делать?”
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям

Видео
0:06:18
Лідія Насонова: історія вчительки з Донеччини про війну

Война дважды лишила ее дома, но она не сдается и продолжает учить детей! История учительницы из Донбасса
0:03:55
Іноземні і українські медики працюють разом
Путешествовал по Руанде, но таких ранений не видел — мировые медики объединились, чтобы вылечить украинцев
0:03:28
Волонтеры
Разделения на женщин и мужчин нет! Как работают волонтеры Красного Креста в опасных местах
Карта бойових дій в Україні
Оккупанты живут в детских лагерях, пока РФ ищет им замену: карта боевых действий в Украине 26 апреля в режиме онлайн
0:03:33
у Бердянському районі псевдо комендант особисто віддавав накази про побиття та розстріли
Командир отдавал жестокие приказы, заставляя пытать пленных за украинские Telegram-каналы
0:02:54
Ростислав Янчишен
Пророческая роль. Как жил и погиб солист Одесской оперы и защитник Украины Ростислав Янчишен
Вибори
Когда выборы в США и кто будет баллотироваться: все, что известно
0:03:12
Запорожская область
Россияне уничтожили целый поселок за один день! Воспоминания жителей Запорожской области об оккупации
0:00:57
Украинская школа
Онлайн-школа — это не совсем школа. Зеленский высказался об украинском образовании на фоне войны
0:04:25
Окупанти атакували зону Каховського водосховища: що відомо
Под ударом — зона Каховского водохранилища. Спасатели рассказали про обстрелы
Больше видео
Що таке фішинг та як його розпізнати: приклади фішингу
Читать дальше
Поздравляем, вы выиграли миллион! Что такое фишинговая атака и как ее распознать — подробная инструкция
у Бердянському районі псевдо комендант особисто віддавав накази про побиття та розстріли
Читать дальше
Командир отдавал жестокие приказы, заставляя пытать пленных за украинские Telegram-каналы

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь