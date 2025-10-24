Полномасштабное вторжение России в Украину унесло жизни сотен представителей культурной и медийной сфер.

Читай в материале, сколько людей, работавших в медийной и культурной сфере, погибло с начала полномасштабных действий агрессора.

“Эти люди погибали за то, что говорили правду”: статистика от МКСК и Зеленского

По данным Министерства культуры и стратегических коммуникаций (МКСК), по состоянию на 23 октября 2025 зафиксирована гибель 236 художников и 116 украинских и иностранных медийщиков. В то же время Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе 23 октября заявил, что Россия убила 135 представителей медиа, подчеркивая, что журналисты гибнут за освещение правды об агрессии.

МКСК продолжает систематически фиксировать имена погибших на основе данных PEN Ukraine и Института массовой информации. Министерство отмечает, что такая документация направлена ​​на сохранение памяти о погибших, передачу истории потомкам и усиление сопротивления агрессору.

Президент Зеленский в своем заявлении подчеркивал недавние трагедии. В частности, он почтил память журналистки Елены Губановой и оператора Евгения Кармазина, которых 23 октября убили ударом российского беспилотника Ланцет по их автомобилю.

Также упоминался раненый специальный корреспондент Александр Количев, пострадавший во время атаки в Краматорске.

Эти люди гибли за то, что говорили правду о войне, о российской агрессии, о событиях в Украине, — сказал Зеленский, поблагодарив медиа за профессиональную работу и поддержку страны.

Зеленский также подчеркнул необходимость усиления давления на Россию из-за правды, санкций и поставок оружия, в частности систем ПВО для защиты гражданских, в том числе журналистов.

— Правда — это наше оружие, и мы должны защищать тех, кто его несет, – добавил Президент.

Эти данные свидетельствуют о систематических атаках на культурный и информационный фронт Украины, где художники и журналисты становятся жертвами агрессии, направленными на подавление голоса правды. Международное сообщество продолжает призывать к ответственности России за военные преступления, включая гражданские убийства.

Кроме медийщиков и художников, в последнее время Россия усилила репрессивную политику против крымских татар — читай детали ситуации в материале.

