В результате вражеского удара дрона-камикадзе Ланцет по Краматорску погибли журналистка телеканала Freedom Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин. Эту печальную новость сообщили в Краматорском городском совете.

С первых дней полномасштабного вторжения они работали на передовой информационного фронта.

Их репортажи рассказывали о жизни Донецкой области под обстрелами, эвакуации мирных жителей, историях военных и преступлениях российской армии.

Елену и Евгения вспоминают как людей, которые всегда были первыми там, где было опаснее всего. Они не просто выполняли свою работу — они жили ею, показывая миру правду о войне.

Светлые, честные, справедливые и отзывчивые. Такими мы запомним их навсегда, — говорят в городском совете.

Их гибель — большая утрата для всей журналистской общины, для Донбасса и для страны.

Россия вновь доказала, что ее преступления не имеют границ. Украина требует наказания для государства-террориста за гибель мирных жителей и тех, кто ежедневно рискует жизнью, чтобы мир видел правду.

Главное фото: Краматорский городской совет.

Мы также рассказывали, что на войне погиб журналист и режиссер Ярослав Шапочка.

