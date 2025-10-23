Унаслідок ворожого удару дрона-камікадзе Ланцет по Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін. Цю сумну звістку повідомили в Краматорській міській раді.

З перших днів повномасштабного вторгнення вони працювали на передовій інформаційного фронту.

Їхні репортажі розповідали про життя Донеччини під обстрілами, евакуацію мирних мешканців, історії військових і злочини російської армії.

Олену і Євгена згадують як людей, які завжди були першими там, де найнебезпечніше. Вони не просто виконували роботу — вони жили нею, показуючи світові правду про війну.

Світлі, чесні, справедливі й чуйні. Такими ми запам’ятаємо їх назавжди, — кажуть у міській раді.

Їхня загибель — велика втрата для всієї журналістської спільноти, для Донеччини та для країни.

Росія вкотре довела, що її злочини не мають меж. Україна вимагає покарання для держави-терориста за смерть цивільних і тих, хто щодня ризикує життям, щоб світ бачив правду.

Головне фото: Краматорська міська рада.

Ми також розповідали, що на війні загинув журналіст та режисер Ярослав Шапочка.

