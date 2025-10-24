Повномасштабне вторгнення Росії в Україну забрало життя сотень представників культурної та медійної сфер.

Читай у матеріалі, скільки ж людей, що працюють у медійній та культурній сфері, загинуло з початку повномасштабних дій агресора.

“Ці люди гинули за те, що говорили правду”: статистика від МКСК та Зеленського

За даними Міністерства культури та стратегічних комунікацій (МКСК), станом на 23 жовтня 2025 року зафіксовано загибель 236 митців та 116 українських й іноземних медійників. Водночас Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Брюсселі 23 жовтня заявив, що Росія вбила 135 представників медіа, підкреслюючи, що журналісти гинуть за висвітлення правди про агресію.

МКСК продовжує систематично фіксувати імена загиблих на основі даних від PEN Ukraine та Інституту масової інформації. Міністерство наголошує, що така документація спрямована на збереження пам’яті про загиблих, передання історії нащадкам та посилення опору агресору.

Президент Зеленський у своїй заяві наголошував на недавніх трагедіях. Зокрема, він ушанував пам’ять журналістки Олени Губанової та оператора Євгена Кармазіна, яких 23 жовтня вбили ударом російського безпілотника Ланцет по їхньому автомобілю.

Також згадувався поранений спеціальний кореспондент Олександр Количев, який постраждав під час атаки в Краматорську.

Ці люди гинули за те, що говорили правду про війну, про російську агресію, про події в Україні, — сказав Зеленський, подякувавши медіа за професійну роботу та підтримку країни.

Зеленський також наголосив на необхідності посилення тиску на Росію через правду, санкції та постачання зброї, зокрема систем ППО для захисту цивільних, у тому числі журналістів.

Правда — це наша зброя, і ми маємо захищати тих, хто її несе, — додав Президент.

Ці дані свідчать про систематичні атаки на культурний та інформаційний фронт України, де митці та журналісти стають жертвами агресії, спрямованими на придушення голосу правди. Міжнародна спільнота продовжує закликати до відповідальності Росії за воєнні злочини, зокрема вбивства цивільних.

