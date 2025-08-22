Когда поднимут зарплату военным: какой ответ дает президент и Кабинет Министров

Защита Родины — гражданский долг каждого, а во время полномасштабной войны ценой такой службы может стать жизнь. Можно ли оценить ее в деньгах? На самом деле нет, но вознаграждение за риск, выдержку и мужество должно быть таким, чтобы военные и их семьи по крайней мере не испытывали социальных проблем.

Планируют ли президент и правительство увеличить зарплату военным и каковы ответы на соответствующие петиции — достоверная информация в материале.

Поднимут ли зарплату военным

Вопрос увеличения зарплаты военным может решаться только в верхних эшелонах власти, поэтому на сайт Кабинета Министров неоднократно подавались петиции, призывающие повысить основные виды денежного довольствия военных.

Последняя из зарегистрированных петиций датируется 11 июня 2025 и содержит просьбу поднять зарплату военным до 42 тысяч гривен в месяц.

Авторы петиции указывают, что должностные оклады и оклады по воинскому званию были установлены постановлением КМУ №704 от 30 августа 2017 года и с тех пор не повышались. Основные же ежемесячные выплаты военным не изменялись с января 2023 года.

В документе отмечается, что во время войны крайне важно поддерживать обороноспособность ВСУ и моральное состояние военных, а для этого необходимо гарантировать надежный уровень социальной защиты и достойную зарплату.

Петиция предлагает привести основные ежемесячные выплаты к “достойному уровню”, учитывать инфляцию и рост цен за предыдущие годы.

Напомним, сейчас минимальная зарплата военного составляет 20 130 гривен.

Предыдущая петиция о повышении зарплаты военным — какой ответ

Пока сбор голосов под этим обращением продолжается, но на предыдущую петицию, датированную маем 2025 года, чиновники 5 июня ответили, что все деньги из бюджета 2025 года идут на вооружение, технику, боеприпасы и поддержку в первую очередь тех военных, которые воюют в зоне боевых сражений.

И всего на 2025 год на безопасность и оборону выделено более 2 триллионов гривен (2 224,8 млрд. грн).

В ответе на петицию отмечают, что вопросы повышения зарплат военных рассматривают, но делают это комплексно, учитывая, сколько государство реально может потратить и какие потребности сектора обороны первоочередные.

Ведь главное сейчас — отражать российскую агрессию.

Однако президент Владимир Зеленский поручил, чтобы в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы рассмотрели возможность повышения зарплат военных.

Об этом говорится в его указе №433/2025. Власти признают значимость вопроса и держат его на контроле, но конкретные сроки для повышения зарплат военным на данный момент не определены.

