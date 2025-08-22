Коли піднімуть зарплату військовим: яку відповідь дає президент та Кабінет Міністрів

Захист Батьківщини — громадянський обов’язок кожного, а під час повномасштабної війни ціною такої служби може стати життя. Чи можна оцінити його у грошах? Насправді ні, але відшкодування за ризик, витримку та мужність має бути такими, щоб військові та їхні родини принаймні не відчували соціальних проблем.

Чи планують президент та уряд збільшити зарплату військовим і якими є відповіді на відповідні петиції — перевірена інформація у матеріалі.

Чи піднімуть зарплату військовим

Питання збільшення зарплати військовим може вирішуватися лише у верхніх ешелонах влади, тому на сайт Кабінету Міністрів неодноразово подавалися петиції, які закликають підвищити основні види грошового забезпечення військових.

Остання з зареєстрованих датується 11 червня 2025 року і містить прохання підняти зарплату військовим до 42 тисяч гривень на місяць.

Автори петиції вказують, що посадові оклади та оклади за військовим званням були встановлені постановою КМУ №704 від 30 серпня 2017 року, і з того часу не підвищувалися. А основні щомісячні виплати військовим не змінювалися із січня 2023 року.

У документі наголошується, що під час війни вкрай важливо підтримувати обороноздатність ЗСУ та моральний стан військових, а для цього потрібно гарантувати надійний рівень соціального захисту та гідну зарплату.

Петиція пропонує привести основні щомісячні виплати до “достойного рівня”, враховувати інфляцію та зростання цін за попередні роки.

Нагадаємо, нині мінімальна зарплата військового становить 20130 гривень.

Попередня петиція про підвищення зарплати військовим — яка відповідь

Поки що збір голосів під цим зверненням триває, але на попередню петицію, датовану травнем 2025 року, посадовці 5 червня відповіли, що усі гроші з бюджету 2025 року йдуть на озброєння, техніку, боєприпаси та підтримку насамперед тих військових, які воюють у зоні бойових дій.

І всього на 2025 рік на безпеку та оборону виділено понад 2 трильйони гривень (2 224,8 млрд грн).

У відповіді на петицію наголошують, що питання підвищення зарплат військових розглядають, але роблять це комплексно, враховуючи, скільки держава реально може витратити та які потреби сектору оборони є першочерговими.

Адже головне зараз — відбивати російську агресію.

Проте президент Володимир Зеленський доручив, щоб у Бюджетній декларації на 2026–2028 роки розглянули можливість підвищення зарплат військових.

Про це йдеться в його указі №433/2025. Влада визнає значущість питання та тримає його на контролі, але конкретних термінів для підвищення зарплат військовим на цей час не визначено.

