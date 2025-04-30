Война в Украине

Крест храбрых ВСУ: что известно о нагрудном знаке и кому его дают

Богдана Макалюк, журналист сайта 30 апреля 2025, 19:15
Крест храбрых ВСУ
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Крест храбрых ВСУ: что известно о нагрудном знаке и кому его дают
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