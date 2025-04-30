Крест храбрых ВСУ: что известно о нагрудном знаке и кому его дают

В Украине военные могут получить награды и нагрудные знаки за выполнение задач, особые поступки или другие заслуги перед государством.

Читай в материале, за что дают Крест храбрых ВСУ и что значит это отличие.

Что такое Крест храбрых ВСУ

Это отличие было основано как одно из почетных нагрудных отличий Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины согласно приказу №411, изданному 23 декабря 2021 года.

Главнокомандующий Вооруженными силами может присваивать такие почетные нагрудные знаки: Крест заслуги, Крест храбрых, Золотой крест, Серебряный крест, Стальной крест, Крест Военная честь, Комбатантский крест, За несокрушимость, За сохранившую жизнь, За содействие войску.

Нагрудный знак Крест храбрых ВСУ выдается за проявление личной отваги в бою. Его может получить любой военнослужащий Вооруженных Сил, независимо от возраста, пола или лет выслуги.

Этот нагрудный знак можно получить трижды. За каждый героический поступок к ленте нагрудного знака прививается дубовая ветвь в знак повторного награждения.

Что известно об отличии Крест храбрых

Стоит отметить, что нагрудные знаки, выдаваемые главнокомандующим ВСУ, не воспроизводят государственные награды или отличия Минобороны. Это уникальная награда именно главнокомандующего.

Центральным символом этой награды выступает трезубец — знак, олицетворяющий единство исторических истоков и современной государственности.

Он подчеркивает историческую преемственность, берущую начало от Украинской Народной Республики, традиций патриотических организаций украинской диаспоры и системы отличия Украинской повстанческой армии.

Имеют ли военные с наградой Крест храбрых льготы

Акцентируем, что у военных с этой наградой нет отдельно определенных льгот. Но кавалеры этого нагрудного знака имеют право на льготы, предусмотренные всем военнослужащим в Украине, в частности:

бесплатный проезд в общественном транспорте;

льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг;

право на досрочный выход на пенсию;

право на безвозмездную вторичную правовую помощь;

право на отпуск, предусматривающий сохранение выплат для восстановления здоровья в связи с болезнью;

право на бесплатную реабилитацию и лечение.

Дети военнослужащих должны в первую очередь получать места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях и детских оздоровительных лагерях независимо от форм собственности по месту жительства.

Еще одно почетное отличие главнокомандующего — это Золотой крест ВСУ. Читай, что означает награда Золотой крест ВСУ и предоставляет ли она льготы.

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