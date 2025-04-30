Війна в Україні

Хрест хоробрих ЗСУ: що відомо про нагрудний знак та кому він видається

Богдана Макалюк, журналістка сайту 30 Квітня 2025, 19:15
Хрест хоробрих ЗСУ
Фото Facebook
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Хрест хоробрих ЗСУ: що відомо про нагрудний знак та кому він видається
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