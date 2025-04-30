Хрест хоробрих ЗСУ: що відомо про нагрудний знак та кому він видається

В Україні військові можуть отримати нагороди та нагрудні знаки за виконання завдань, особливі вчинки чи інші заслуги перед державою. Однією з таких нагород є Хрест хоробрих ЗСУ.

Читай у матеріалі, за що дають Хрест хоробрих ЗСУ та що означає ця відзнака.

Що таке Хрест хоробрих ЗСУ

Цю відзнаку було засновано як одну з почесних нагрудних відзнак Головнокомандувача Збройних Сил України згідно з наказом №411, виданим 23 грудня 2021 року.

Головнокомандувач Збройних Сил може присвоювати такі почесні нагрудні знаки: Хрест заслуги, Хрест хоробрих, Золотий хрест, Срібний хрест, Сталевий хрест, Хрест Військова честь, Комбатантський хрест, За незламність, За збережене життя, За сприяння війську.

Нагрудний знак Хрест хоробрих ЗСУ видається за прояв особистої відваги у бою. Його може отримати будь-який військовослужбовець Збройних Сил, незалежно від віку, статі, звання чи років вислуги. Отримують нагороду за героїчний вчинок під час бойових дій, пов’язаний з ризиком для життя.

Цей нагрудний знак можна отримати тричі. За кожен героїчний вчинок до стрічки нагрудного знака прищеплюється дубова гілка на знак повторного нагородження.

Що відомо про відзнаку Хоробрий хрест

Варто зазначити, що нагрудні знаки, які видає головнокомандувач ЗСУ не відтворюють державних нагород чи відзнак Міноборони. Це унікальна нагорода саме головнокомандувача.

Центральним символом цієї нагороди виступає тризуб — знак, що уособлює єдність історичних витоків та сучасної державності.

Він підкреслює історичну спадкоємність, що бере початок від Української Народної Республіки, традицій патріотичних організацій української діаспори та системи відзначення Української повстанської армії.

Чи мають військові з нагородою Хрест хоробрих пільги

Наголошуємо, що військові з цією нагородою не мають окремо визначених пільг. Але кавалери цього нагрудного знака мають право на пільги, що передбачені для всіх військовослужбовців в Україні, зокрема:

безплатний проїзд у громадському транспорті;

пільги на оплату житлово-комунальних послуг;

право на достроковий вихід на пенсію;

право на безоплатну вторинну правову допомогу;

право на відпустку, яка передбачає збереження виплат для відновлення здоров’я у зв’язку з хворобою;

право на безплатну реабілітацію та лікування.

Діти військовослужбовців мають першочергово отримувати місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності за місцем проживання.

Ще одна почесна відзнака головнокомандувача — це Золотий хрест ЗСУ. Читай, що означає нагорода Золотий хрест ЗСУ та чи надає вона пільги.

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