В 22:46 9 февраля 2024 года российские войска совершили нападение на Харьков с помощью дронов-камикадзе типа Shahed. Атаковали Немышлянский район города, есть серьезные повреждения гражданской инфраструктуры. К сожалению, есть погибшие и раненые. Рассказываем подробнее, что известно об обстреле Харькова.

Атака на Харьков — последние новости

В результате удара было зафиксировано несколько масштабных пожаров, в частности дроны попали в АЗС, что привело к разливу топлива и возгоранию частных домов. Площадь пожара оценивалась в 3700 квадратных метров.

15 частных жилых домов были полностью уничтожены огнем. Спасательные работы продолжаются, и ГСЧС удалось локализовать пожары.

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В результате нападения погибли семь человек, среди которых трое детей в возрасте 7, 4 и около 6 месяцев.

Тела пятерых погибших обнаружены в одном из домов, среди них были трое детей. Еще двое погибших обнаружены на другом объекте.

На этот момент известно, что семь человек погибли, а три человека получили ранения, сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Более полусотни человек были спасены в результате операций.

Обстрел Харькова 9 февраля 2024 года — ФОТО

Публикуем фото ГСЧС и руководителя ОГА, демонстрирующие последствия российских обстрелов Харькова.

Погибли маленькие дети! Россияне атаковали дронами Харьков — что известно о последствиях / 8 Фотографий

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