Війна в Україні

Згоріли живцем маленькі діти! Росіяни атакували дронами Харків — що відомо про наслідки

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 10 Лютого 2024, 08:56
Обстріл Харкова

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