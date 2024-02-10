Згоріли живцем маленькі діти! Росіяни атакували дронами Харків — що відомо про наслідки

О 22:46 9 лютого 2024 року російські війська здійснили напад на Харків за допомогою дронів-камікадзе типу Shahed. Атакували Немишлянський район міста, є серйозні пошкодження цивільної інфраструктури. На жаль, є загиблі та поранені. Розповідаємо детальніше, що відомо про обстріл Харкова.
Внаслідок удару було зафіксовано кілька масштабних пожеж, зокрема дрони поцілили в нафтобазу, що призвело до розлиття палива та загоряння приватних будинків. Площа пожежі оцінювалась у 3 700 квадратних метрів.
15 приватних житлових будинків були повністю знищені вогнем. Рятувальні роботи тривають, і ДСНС вдалося локалізувати пожежі.
У результаті нападу загинуло семеро людей, серед яких троє дітей у віці 7, 4 та 7 місяців.
У результаті нападу загинуло семеро людей, серед яких троє дітей у віці 7, 4 та 7 місяців.
Тіла цілої сім’ї, п’ятьох загиблих, виявлені в одному з будинків, серед них були троє дітей. Ще двоє загиблих виявлено на іншому об’єкті.
На цю мить відомо, що сім людей загинули, а три особи зазнали поранень, повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Понад півсотні людей були врятовані внаслідок операцій ДСНС.
Публікуємо фото ДСНС та керівника ОДА, які демонструють наслідки російського обстрілу Харкова.
Нагадаємо, щоранку ми публікуємо оновлення ситуації на фронті та карту бойових дій.
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