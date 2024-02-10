О 22:46 9 лютого 2024 року російські війська здійснили напад на Харків за допомогою дронів-камікадзе типу Shahed. Атакували Немишлянський район міста, є серйозні пошкодження цивільної інфраструктури. На жаль, є загиблі та поранені. Розповідаємо детальніше, що відомо про обстріл Харкова.

Атака на Харків — останні новини

Внаслідок удару було зафіксовано кілька масштабних пожеж, зокрема дрони поцілили в нафтобазу, що призвело до розлиття палива та загоряння приватних будинків. Площа пожежі оцінювалась у 3 700 квадратних метрів.

15 приватних житлових будинків були повністю знищені вогнем. Рятувальні роботи тривають, і ДСНС вдалося локалізувати пожежі.

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У результаті нападу загинуло семеро людей, серед яких троє дітей у віці 7, 4 та 7 місяців.

Тіла цілої сім’ї, п’ятьох загиблих, виявлені в одному з будинків, серед них були троє дітей. Ще двоє загиблих виявлено на іншому об’єкті.

На цю мить відомо, що сім людей загинули, а три особи зазнали поранень, повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Понад півсотні людей були врятовані внаслідок операцій ДСНС.

Обстріл Харкова 9 лютого 2024 – ФОТО

Публікуємо фото ДСНС та керівника ОДА, які демонструють наслідки російського обстрілу Харкова.

Згоріли живцем маленькі діти! Росіяни атакували дронами Харків — що відомо про наслідки / 8 Фотографій

Нагадаємо, щоранку ми публікуємо оновлення ситуації на фронті та карту бойових дій.

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