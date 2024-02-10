Карта бойових дій 10 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 10 лютого 2024 з першого дня наповнювалась, здавалось, нескінченною рікою сил, відданості та водночас люті на ворога, що допомагала неодноразово нищити його на полі бою.

Та кожна нова хвилина боротьби утворює ще небачену до того реальність, де окрім справжнього героїзму та невгамовного духу мужності, потрібні ще й стратегічне мислення та холодний розум.

А також — єдність, яку так швидко віднайшли усі за лічені хвилини 24 лютого. На пошуки якої тепер необхідно йти щодня: коли відкриваєш очі, коли говориш з близькими в тилу і на фронті, коли виходиш з дому на роботу. У кожній секунді та подиху знову і знову віднаходити її, аби зберегти найдорожче разом.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські загарбники підтвердили наступ поблизу Кремінної, Авдіївки та міста Донецька на тлі продовження позиційних боїв уздовж усієї лінії зіткнення.

Разом з тим російська влада ставить умови для фальсифікації результатів голосування в окупованій території України на президентських виборах у березні 2024 року.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 10 лютого 2024 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулось 91 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 49 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Леонівка Чернігівської області, Юнаківка, Яблунівка, Кіндратівка Сумської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів. Серед них Карповичі, Луб’яне, Грем’яч Чернігівської області, Могриця, Степок, Угроїди, Новодмитрівка Сумської області, Уди, Стрілеча, Чугунівка, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили десять атак в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Котлярівка, Піщане Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько десяти населених пунктів. Зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили вісім атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад десять населених пунктів. Серед них Невське, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 18 атак в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько десяти населених пунктів. Зокрема Васюківка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 17 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще десять атак в районах Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них Керамік, Новобахмутівка, Ласточкине, Авдіївка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районі Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 12 разів намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем загарбників опинились такі населені пункти Донецької області, як Курахове, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка, Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили дві атаки ворога південніше Золотої Ниви Донецької області та північніше Приютного Запорізької області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Вугледар Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десяти населених пунктів. Зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито дві атаки західніше Новопокровки та в районі Роботиного Запорізької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів. Серед них Полтавка, Гуляйполе, Степове, Мала Токмачка, Новоданилівка, Степногірськ Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби здійснено чотири безуспішні спроби штурму позицій наших військ.

Під артилерійським вогнем опинилося місто Очаків Миколаївської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Червоний Маяк, Кринки, Берислав Херсонської області. Також ворог здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Тягинка, Іванівка, Кринки, Комишани, Токарівка Херсонської області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по п’яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох пунктах управління, двох складах боєприпасів противника.

Авдіївка — ще одне місто України, від якого залишається географічна назва на карті, адже окупанти знищують його та зрівнюють із землею. Читай, що розповів Віталій Барабаш про стан Авдіївки та чи реально буде її відновити.

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