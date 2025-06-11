Россияне не перестают забрасывать мирные украинские города оружием для уничтожения нашего народа и убийства гражданских. Снова известно об обстреле Харькова, в городе есть раненые и погибшие.

Что известно об обстреле Харькова и какая ситуация в городе на данный момент, рассказываем далее в материале.

Обстрел Харькова 11 июня: что известно

По сообщению мэра города Игоря Терехова, около 00:31 до 00:40 враг нанес удар 17 Шахедами! Пострадали два района города — Слободской и Основянский.

Россияне прицельно били по многоэтажкам, частным домам, детским площадкам, предприятиям и общественному транспорту.

Предварительно есть двое погибших и 57 пострадавших, среди них — пять детей. Несколько человек удалось спасти из охваченных огнем домов, — сообщил Терехов.

Кроме жилищного фонда повреждены троллейбусы, контактная сеть, коммунальные и производственные объекты.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что взрывной волной и обломками повреждены несколько автомобилей.

Взрывы в Харькове: фото последствий

Цель — многоэтажки: обстрел Харькова забрал жизни людей, подробности / 7 Фотографий

Несмотря на весь ужас, украинцы не согласны с Россией на территориальные уступки. Детальнее о результатах опроса, читай по ссылке.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.