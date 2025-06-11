Для тебя Война в Украине

Цель — многоэтажки: обстрел Харькова забрал жизни людей, подробности

Виктория Мельник, журналист сайта 11 июня 2025, 08:22
харьков

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