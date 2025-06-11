Россияне не перестают забрасывать мирные украинские города оружием для уничтожения нашего народа и убийства гражданских. Снова известно об обстреле Харькова, в городе есть раненые и погибшие. Что известно об обстреле Харькова и какая ситуация в городе на данный момент, рассказываем далее в материале. Обстрел Харькова 11 июня: что известно По сообщению мэра города Игоря Терехова, около 00:31 до 00:40 враг нанес удар 17 Шахедами! Пострадали два района города — Слободской и Основянский.Россияне прицельно били по многоэтажкам, частным домам, детским площадкам, предприятиям и общественному транспорту. Предварительно есть двое погибших и 57 пострадавших, среди них — пять детей. Несколько человек удалось спасти из охваченных огнем домов, — сообщил Терехов. Кроме жилищного фонда повреждены троллейбусы, контактная сеть, коммунальные и производственные объекты. Читать по теме Зона эвакуации в Харьковской области расширена: куда и из каких сел будут вывозить жителей из-за угрозы безопасности Из-за обострения ситуации безопасности в Харьковской области власти начинают обязательную эвакуацию населения из ряда населенных пунктов Купянского района. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что взрывной волной и обломками повреждены несколько автомобилей. Взрывы в Харькове: фото последствий Цель — многоэтажки: обстрел Харькова забрал жизни людей, подробности / 7 Фотографий Несмотря на весь ужас, украинцы не согласны с Россией на территориальные уступки. Детальнее о результатах опроса, читай по ссылке. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Харьков Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter