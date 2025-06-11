Ціль — багатоповерхівки: обстріл Харкова забрав життя людей, подробиці

Росіяни не перестають закидати мирні українські міста зброєю задля знищення нашого народу та вбивства цивільних. Знову відомо про обстріл Харкова, в місті є поранені та загиблі.

Що відомо про обстріл Харкова та яка ситуація в місті станом на цю хвилину, розповідаємо далі у матеріалі.

Обстріл Харкова 11 червня: що відомо

За повідомленням мера міста Ігоря Терехова, близько з 00:31 до 00:40 ворог завдав удару 17 Шахедами! Постраждало два райони міста — Слобідський та Основʼянський.

Росіяни прицільно били по багатоповерхівках, приватних оселях, дитячих майданчиках, підприємствах та громадському транспорту.

Попередньо маємо двох загиблих і 57 постраждалих, серед них — пʼять дітей. Кількох людей вдалося врятувати з охоплених вогнем осель, — повідомив Терехов.

Окрім житлового фонду, пошкоджено тролейбуси, контактну мережу, комунальні та виробничі об’єкти.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджено кілька автомобілів.

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Попри весь жах, українці незгодні погоджуватися з Росією на територіальні поступки. Детальніше про результати опитування читай за посиланням.

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