Росіяни не перестають закидати мирні українські міста зброєю задля знищення нашого народу та вбивства цивільних. Знову відомо про обстріл Харкова, в місті є поранені та загиблі. Що відомо про обстріл Харкова та яка ситуація в місті станом на цю хвилину, розповідаємо далі у матеріалі. Обстріл Харкова 11 червня: що відомо За повідомленням мера міста Ігоря Терехова, близько з 00:31 до 00:40 ворог завдав удару 17 Шахедами! Постраждало два райони міста — Слобідський та Основʼянський.Росіяни прицільно били по багатоповерхівках, приватних оселях, дитячих майданчиках, підприємствах та громадському транспорту. Попередньо маємо двох загиблих і 57 постраждалих, серед них — пʼять дітей. Кількох людей вдалося врятувати з охоплених вогнем осель, — повідомив Терехов. Окрім житлового фонду, пошкоджено тролейбуси, контактну мережу, комунальні та виробничі об’єкти. Читати на тему Зону евакуації на Харківщині розширено: куди та з яких сіл вивозитимуть жителів через загрозу безпеці Через загострення безпекової ситуації на Харківщині влада розпочинає обов’язкову евакуацію населення з низки населених пунктів Куп’янського району. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджено кілька автомобілів. Вибухи в Харкові: фото наслідків Ціль — багатоповерхівки: обстріл Харкова забрав життя людей, подробиці / 7 Фотографій Попри весь жах, українці незгодні погоджуватися з Росією на територіальні поступки. Детальніше про результати опитування читай за посиланням. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Харків Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter