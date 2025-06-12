Ночью Харьков снова оказался под атакой БПЛА. Пожары возникли сразу в трех районах города — Салтовском, Слободском и Шевченковском. Обстрел Харькова сегодня: детали атаки 12 июня В результате ударов беспилотников в Харькове горели дома, магазины, авто. Пострадали 14 человек, среди них 4 ребенка, сообщили в ГСЧС. В Национальной полиции Харьковской области добавили, что среди пострадавших четверо детей в возрасте 2, 12, 16 и 17 лет. Двухлетний мальчик госпитализирован. Террор не прекращается: россияне снова обстреляли Харьков — есть раненные / 8 Фотографий На месте попаданий работают спасатели, полиция, медики и коммунальщики. Пожарные также помогали эвакуировать жителей. Пострадавшим оказывают психологическую поддержку. Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что город оказался под ударами российских войск с 01:37 до 03:08. 12 человек обратились за помощью медиков после попадания. Читать по теме Цель — многоэтажки: обстрел Харькова забрал жизни людей, подробности Все, что известно на этот момент о ситуации в Харькове. 12 ударных БпЛА атаковали Харьков, один из них упал и не взорвался. Некоторые обломки падали у детских площадок. — Один из ударов повредил лифтовую шахту многоэтажки, другой разрушил часть нежилого здания и остановку общественного транспорта. Террор не прекращается: россияне снова обстреляли Харьков — есть раненные / 6 Фотографий Только недавно харьковчанам пришлось пережить страшный обстрел, унесший жизни людей. Мы рассказывали, как люди вспоминают о нем. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Харьков Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter