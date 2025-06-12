Ночью Харьков снова оказался под атакой БПЛА. Пожары возникли сразу в трех районах города — Салтовском, Слободском и Шевченковском.

Обстрел Харькова сегодня: детали атаки 12 июня

В результате ударов беспилотников в Харькове горели дома, магазины, авто. Пострадали 14 человек, среди них 4 ребенка, сообщили в ГСЧС.

В Национальной полиции Харьковской области добавили, что среди пострадавших четверо детей в возрасте 2, 12, 16 и 17 лет. Двухлетний мальчик госпитализирован.

Террор не прекращается: россияне снова обстреляли Харьков — есть раненные / 8 Фотографий

На месте попаданий работают спасатели, полиция, медики и коммунальщики. Пожарные также помогали эвакуировать жителей. Пострадавшим оказывают психологическую поддержку.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что город оказался под ударами российских войск с 01:37 до 03:08. 12 человек обратились за помощью медиков после попадания.

12 ударных БпЛА атаковали Харьков, один из них упал и не взорвался. Некоторые обломки падали у детских площадок.

— Один из ударов повредил лифтовую шахту многоэтажки, другой разрушил часть нежилого здания и остановку общественного транспорта.

Террор не прекращается: россияне снова обстреляли Харьков — есть раненные / 6 Фотографий

Только недавно харьковчанам пришлось пережить страшный обстрел, унесший жизни людей. Мы рассказывали, как люди вспоминают о нем.

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