Страшно возвращаться в квартиру: харьковчане о ночном обстреле

В ночь на 11 июня Харьков снова находился под вражеским огнем. Оккупанты совершили массированную атаку ударными беспилотниками, превратив привычное ночное спокойствие в настоящий ад.

Город содрогался от взрывов, которые раздавались один за другим, не давая жителям ни единого шанса на отдых.

Как отметил мэр Харькова Игорь Терехов, враг нанес по городу 17 ударов. Местные жители отмечали, что фактически весь город провел эту ночь без сна.

Картина разрушений

Вражеские удары были зафиксированы в нескольких районах города. В Основянском районе повреждены частные дома, а жители рассказывают о разрушенных зданиях и завалах.

Особенно сильно пострадал Слободской район, где один из дронов попал в пятиэтажку.

Пожар охватил все этажи выше третьего, в огне 15 квартир, — констатировали спасатели.

Кроме того, зафиксированы попадания дронов в троллейбусное депо, горели автомобили и детская площадка — места, где еще вчера звучал детский смех.

Человеческие судьбы под обстрелами

Марина, одна из жительниц, рассказала о своем жутком опыте. Во время одного из взрывов они с мужем Михаилом и собакой находились в прихожей.

По ее словам, двери шкафа-купе рухнули на них, прикрыв от осколков. Чудом, двери из ванной комнаты открылись и закрыли мужчину, благодаря чему они избежали серьезных травм.

Муж Марины, Михаил, рассказал, что их дом подвергся прямому попаданию. Он видел раненых соседей. Михаилу самостоятельно удалось потушить пожар на балконах.

Спас огнетушитель, и была вода, потушили, пока не сгорело все, — рассказывает мужчина.

Елена, мать двоих детей, со слезами на глазах вспоминала свой ужас. Когда услышали, что летит, они сразу побежали в коридор. Когда дети попытались забежать в ванную, она приказала им быстро выбегать.

Женщина добавила, что они накрыли детей своими телами, и удар буквально “унес” их. С горечью Елена констатировала, что от их квартиры “ничего не осталось”.

Я вообще не знаю, как мы живы остались, — признается женщина.

Спасение и последствия

Александр, который одним из первых прибыл на место происшествия, рассказал, как помогал спасать ребенка из-под завалов. Он услышал крик ребенка, увидел, как его вытаскивали из окна, и сам забрал малыша.

Позже Александр сообщил, что мать ребенка, Таня, прибыла на место происшествия в шоке, и их обоих забрала скорая помощь.

Он отметил, что мать с ребенком живы, но пережили сильный стресс.

Людмила, чья квартира также пострадала, кратко описала свои ощущения. Она подтвердила, что им удалось выжить, хотя окна в ее жилище вылетели.

Женщина рассказала, что они спрятались в ванной комнате, и окна их не задели. Она призналась, что ей до сих пор очень страшно, и теперь страшно заходить внутрь собственной квартиры.

Свидетели трагедии рассказывают, что впоследствии умерший в больнице мужчина был с четвертого этажа. По их словам, у него были очень большие ожоги.

Также известно, что на пятом этаже погибла женщина. Люди пытались помочь пострадавшим сразу после атаки.

Пострадавшая вспоминает, как ее дочь, выйдя из дома, увидела жительницу пятого этажа — женщина стояла у входа, вся в ожогах. Она умоляла о помощи, сообщая, что пострадали также ее муж и собака. Их оперативно госпитализировали.

К счастью, несмотря на весь ужас трагедии, спасатели проявили необычайное мужество.

Как рассказывают жители, пожарные спасли собаку, а затем помогли соседу с пятого этажа, обнаружив даже кота.

Очень молодцы. Они также помогли животным, — благодарны люди.

Эта ночь стала очередным испытанием для Харькова, но город продолжает демонстрировать свою несокрушимость перед лицом агрессии.

Несмотря на весь ужас, украинцы не согласны с Россией на территориальные уступки. Детальнее о результатах опроса читай по ссылке.

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