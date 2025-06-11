Истории Рассказы

Страшно возвращаться в квартиру: харьковчане о ночном обстреле

Мария Дзюба, редактор сайта Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости Татьяна Доцяк 11 июня 2025, 11:00
Страшно возвращаться в квартиру: харьковчане о ночном обстреле

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