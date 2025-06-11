Страшно повертатись у квартиру: харків’яни про нічний обстріл

В ніч на 11 червня Харків знову був під ворожим вогнем. Окупанти здійснили масовану атаку ударними безпілотниками, перетворивши звичний нічний спокій на справжнє пекло.

Місто здригалося від вибухів, які лунали один за одним, не даючи мешканцям жодного шансу на відпочинок.

Як зазначив мер Харкова Ігор Терехов, ворог завдав по місту 17 ударів. Місцеві жителі відзначали, що фактично все місто провело цю ніч без сну.

Картина руйнувань

Ворожі удари були зафіксовані в кількох районах міста. В Основ’янському районі пошкоджено приватні будинки, а мешканці розповідають про зруйновані будівлі та завали.

Особливо сильно постраждав Слобідський район, де один з дронів влучив у п’ятиповерхівку.

Пожежа охопила усі поверхи вище третього, у вогні 15 квартир, — констатували рятувальники.

Крім того, зафіксовані влучання дронів у тролейбусне депо, горіли автомобілі та дитячий майданчик — місця, де ще вчора лунав дитячий сміх.

Людські долі під обстрілами

Марина, одна з мешканок, розповіла про свій моторошний досвід. Під час одного з вибухів вони з чоловіком Михайлом та собакою перебували в прихожій.

За її словами, двері шафи-купе впали на них, прикривши від уламків. Дивом, двері з ванної кімнати відчинилися і закрили чоловіка, завдяки чому вони уникнули серйозних травм.

Чоловік Марини, Михайло, розповів, що їхній будинок зазнав прямого влучання. Він бачив поранених сусідів.

Михайлові самотужки вдалося загасити пожежу на балконах.

Спас вогнегасник, і була вода, потушили, поки не згоріло все, — розповідає чоловік.

Олена, мати двох дітей, зі сльозами на очах згадувала свій жах. Коли почули, що летить, вони одразу побігли в коридор. Коли діти спробували забігти у ванну, вона наказала їм швидко вибігати.

Жінка додала, що вони накрили дітей своїми тілами, і удар буквально “відніс” їх. З гіркотою Олена констатувала, що від їхньої квартири нічого немає.

Я взагалі не знаю, як ми живі залишилися, — зізнається жінка.

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Порятунок та наслідки

Олександр, який одним із перших прибув на місце подій, розповів, як допомагав рятувати дитину з-під завалів. Він почув крик дитини, побачив, як її витягували з вікна, і сам забрав маля.

Пізніше Олександр повідомив, що мати дитини, Таня, прибула на місце події шокованою, і їх обох забрала швидка допомога.

Він зазначив, що мати з дитиною живі, але пережили сильний стрес.

Людмила, чия квартира також постраждала, коротко описала свої відчуття. Вона підтвердила, що їм вдалося вижити, хоча вікна в її помешканні вилетіли.

Жінка розповіла, що вони сховалися у ванній кімнаті, і вікна їх не зачепили. Вона зізналася, що їй досі дуже страшно, і тепер страшно заходити всередину власної квартири.

Свідки трагедії розповідають, що чоловік, який згодом помер у лікарні, був з четвертого поверху. За їхніми словами, у нього були дуже великі опіки.

Також відомо, що на п’ятому поверсі загинула жінка. Люди намагалися допомогти постраждалим одразу ж після атаки.

Постраждала згадує, як її донька, вийшовши з будинку, побачила мешканку п’ятого поверху — жінка стояла біля входу, вся в опіках. Вона благала про допомогу, повідомляючи, що постраждали також її чоловік і собака. Їх оперативно госпіталізували.

На щастя, попри весь жах трагедії, рятувальники проявили надзвичайну мужність.

Як розповідають мешканці, пожежники врятували собаку, а потім допомогли сусідові з п’ятого поверху, знайшовши навіть кота.

Дуже молодці. Вони також допомогли тваринам, — висловлюють вдячність люди.

Ця ніч стала черговим випробуванням для Харкова, але місто продовжує демонструвати свою незламність перед обличчям агресії.

Попри весь жах, українці незгодні погоджуватися з Росією на територіальні поступки. Детальніше про результати опитування читай за посиланням.

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