Історії Розповіді

Страшно повертатись у квартиру: харків’яни про нічний обстріл

Марія Дзюба, редакторка сайту Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини Тетяна Доцяк 11 Червня 2025, 11:00
Страшно повертатись у квартиру: харків’яни про нічний обстріл

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