Для тебе Війна в Україні

Терор не припиняється: росіяни знову обстріляли Харків — є поранені

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 12 Червня 2025, 08:14
харків

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