Уночі Харків знову опинився під атакою БпЛА. Пожежі виникли одразу у трьох районах міста — Салтівському, Слобідському та Шевченківському. Обстріл Харкова сьогодні: деталі атаки 12 червня Оновлено (11:05): кількість постраждалих зросла до 18 людей, серед яких 5 чоловіків, 9 жінок та 4 дитини, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Внаслідок ударів безпілотників у Харкові горіли будинки, магазини, авто.У Національній поліції Харківської області додали, що серед постраждалих — четверо дітей віком 2, 12, 16 та 17 років. Дворічного хлопчика госпіталізовано. Терор не припиняється: росіяни знову обстріляли Харків — є поранені / 8 Фотографій На місці влучань працюють рятувальники, поліція, медики й комунальники. Вогнеборці також допомагали евакуйовувати мешканців. Постраждалим надають психологічну підтримку. Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що місто опинилося під ударами російських військ з 01:37 до 03:08. 12 людей звернулися по допомогу медиків після влучань. Читати на тему Ціль — багатоповерхівки: обстріл Харкова забрав життя людей, подробиці Все, що відомо на цю мить про ситуацію в Харкові. 12 ударних БпЛА атакували Харків, один із них впав і не вибухнув. Деякі уламки падали біля дитячих майданчиків. — Один з ударів пошкодив ліфтову шахту багатоповерхівки, інший зруйнував частину нежитлової будівлі та зупинку громадського транспорту. Терор не припиняється: росіяни знову обстріляли Харків — є поранені / 6 Фотографій Лиш нещодавно харків’янам довелося пережити страшний обстріл, що забрав життя людей. Ми розповідали, як люди згадують про нього. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Харків Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter