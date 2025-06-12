Уночі Харків знову опинився під атакою БпЛА. Пожежі виникли одразу у трьох районах міста — Салтівському, Слобідському та Шевченківському.

Обстріл Харкова сьогодні: деталі атаки 12 червня

Оновлено (11:05): кількість постраждалих зросла до 18 людей, серед яких 5 чоловіків, 9 жінок та 4 дитини, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Внаслідок ударів безпілотників у Харкові горіли будинки, магазини, авто.

У Національній поліції Харківської області додали, що серед постраждалих — четверо дітей віком 2, 12, 16 та 17 років. Дворічного хлопчика госпіталізовано.

Терор не припиняється: росіяни знову обстріляли Харків — є поранені / 8 Фотографій

На місці влучань працюють рятувальники, поліція, медики й комунальники. Вогнеборці також допомагали евакуйовувати мешканців. Постраждалим надають психологічну підтримку.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що місто опинилося під ударами російських військ з 01:37 до 03:08. 12 людей звернулися по допомогу медиків після влучань.

12 ударних БпЛА атакували Харків, один із них впав і не вибухнув. Деякі уламки падали біля дитячих майданчиків.

— Один з ударів пошкодив ліфтову шахту багатоповерхівки, інший зруйнував частину нежитлової будівлі та зупинку громадського транспорту.

Терор не припиняється: росіяни знову обстріляли Харків — є поранені / 6 Фотографій

Лиш нещодавно харків’янам довелося пережити страшний обстріл, що забрав життя людей. Ми розповідали, як люди згадують про нього.

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