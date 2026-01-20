Для тебя Война в Украине

Киев под атакой РФ: более 5600 домов без отопления, часть города без воды

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 20 января 2026, 09:41 1 мин.
обстрел киева сегодня

