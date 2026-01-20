Киев под атакой РФ: более 5600 домов без отопления, часть города без воды

В результате вражеской ночной атаки на Киев большое количество многоэтажек остались без тепла и воды — подробности в нашем материале.

Обстрел Киева 20 января: дома снова без тепла и воды

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, после вражеской атаки без тепла осталось 5635 многоэтажек, почти 80% из которых — те, что ранее остались без отопления в результате атаки на Киев 9 января.

Кроме того, левый берег Киева из-за очередного обстрела РФ остался без водоснабжения. Как отмечает Киевводоканал, без воды сейчас осталось все левобережье столицы, а именно Деснянский, Дарницкий и Днепровский районы. Кроме того, Троещина находится на пониженном давлении воды.

Также на пониженном давлении воды остаются районы правого берега — Шевченковский, Соломенский, Голосеевский районы. В Печерском районе вода есть в отдельных зонах.

Все соответствующие службы работают над стабилизацией ситуации, восстановлением электроснабжения и водоснабжения в домах населения.

Ранее мы писали, что РФ нанесла почти 260 ударов по энергетике с начала отопительного сезона — читай в материале, как СБУ квалифицирует преступления РФ.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!