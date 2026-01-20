Для тебе Війна в Україні

Київ під атакою РФ: понад 5600 будинків без опалення, частина міста без води

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 20 Січня 2026, 09:41 1 хв.
обстріл києва сьогодні

