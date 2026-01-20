Київ під атакою РФ: понад 5600 будинків без опалення, частина міста без води

Внаслідок ворожої нічної атаки на Київ велика кількість багатоповерхівок лишились без тепла та води — деталі в нашому матеріалі.

Обстріл Києва 20 січня: будинки знов без тепла та води

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, після ворожої атаки без тепла лишилось 5635 багатоповерхівок, майже 80% з яких — ті, що раніше лишились без опалення внаслідок атаки на Київ 9 січня.

Крім того, лівий берег Києва через черговий обстріл РФ лишився без водопостачання. Як зазначає Київводоканал, без води наразі все лівобережжя столиці, а саме Деснянський, Дарницький та Дніпровський райони. Крім того, Троєщина перебуває на зниженому тиску води.

Також на зниженому тиску води лишаються райони правого берега — Шевченківський, Солом’янський, Голосіївський райони. В Печерському районі вода є у певних окремих зонах.

Всі відповідні служби працюють над стабілізацією ситуації, відновленням електропостачання та водопостачання до домівок населення.

Раніше ми писали, що РФ завдала майже 260 ударів по енергетиці з початку опалювального сезону — читай в матеріалі, як СБУ кваліфікує злочини РФ.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!