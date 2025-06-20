Для тебя Война в Украине

Обстрел Одессы: 10 попаданий по городу, горели многоэтажки, есть пострадавшие среди спасателей

Виктория Мельник, журналист сайта 20 июня 2025, 08:28
обстрел одессы

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