Обстрел Одессы: 10 попаданий по городу, горели многоэтажки, есть пострадавшие среди спасателей

В ночь на 20 июня Россия массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками. Что известно об обстреле Одессы сегодня, 20 июня 2025, рассказываем дальше в материале. Обстрел Одессы 20 июня Обновлено в 9:21. По состоянию на эту минуту, по информации Одесской областной прокуратуры, в результате удара по Одессе погиб один человек. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал около 1:40 о первых известных последствиях атаки. — Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов, корпуса высшего учебного заведения, газопровода и частных автомобилей. В центре города, вследствие попадания дрона, пылает многоэтажка, — отметил он.Мэр Одессы Геннадий Труханов также добавил, что на побережье в результате падения ударного БПЛА возник пожар, взрывной волной повреждены объекты рекреации. Информация о количестве пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы. В другом районе города поврежден газопровод, на месте работает аварийная служба. По сообщению ГСЧС, в городе зафиксировано десять попаданий, из-за чего возникли пожары. В частности, пламя охватило четырехэтажное здание. Оттуда спасли трех человек, еще шестерых эвакуировали. Во время ликвидации пожара и спасения людей на спасателей обрушились конструкции — пострадали три пожарных, сейчас они находятся в больнице в стабильном состоянии. Также известно о повреждении 23-этажного дома, там в огне оказались 18, 19 и 20 этажа. Из дома эвакуировали 600 человек. Оттуда эвакуировали из заблокированной квартиры трех человек, из которых двое — дети. В результате атаки пострадали еще пять жилых домов и три авто. Сейчас продолжаются поиски еще одного человека. В общей сложности пострадали 14 человек, трое спасателей в том числе. Читать по теме BRIEF: обмен пленными, роуминг с ЕС и скачок цен на нефть — главное за день Brief — это главные новости Украины и мира сегодня, 19 июня. Кратко и без подробностей. Атака на Одессу: фото и видео с места происшествия Обстрел Одессы: 10 попаданий по городу, горели многоэтажки, есть пострадавшие среди спасателей / 22 Фотографии ГСЧС, Геннадий Труханов, Олег Кипер Вчера домой вернулись еще находившиеся в плену военнопленные с 2022 года: читай подробности. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Одесса Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter