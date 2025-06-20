В ночь на 20 июня Россия массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками. Что известно об обстреле Одессы сегодня, 20 июня 2025, рассказываем дальше в материале.

Обстрел Одессы 20 июня

Обновлено в 9:21. По состоянию на эту минуту, по информации Одесской областной прокуратуры, в результате удара по Одессе погиб один человек.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщал около 1:40 о первых известных последствиях атаки.

— Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов, корпуса высшего учебного заведения, газопровода и частных автомобилей. В центре города, вследствие попадания дрона, пылает многоэтажка, — отметил он.

Мэр Одессы Геннадий Труханов также добавил, что на побережье в результате падения ударного БПЛА возник пожар, взрывной волной повреждены объекты рекреации. Информация о количестве пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы.

В другом районе города поврежден газопровод, на месте работает аварийная служба.

По сообщению ГСЧС, в городе зафиксировано десять попаданий, из-за чего возникли пожары. В частности, пламя охватило четырехэтажное здание.

Оттуда спасли трех человек, еще шестерых эвакуировали.

Во время ликвидации пожара и спасения людей на спасателей обрушились конструкции — пострадали три пожарных, сейчас они находятся в больнице в стабильном состоянии.

Также известно о повреждении 23-этажного дома, там в огне оказались 18, 19 и 20 этажа. Из дома эвакуировали 600 человек. Оттуда эвакуировали из заблокированной квартиры трех человек, из которых двое — дети.

В результате атаки пострадали еще пять жилых домов и три авто.

Сейчас продолжаются поиски еще одного человека. В общей сложности пострадали 14 человек, трое спасателей в том числе.

Атака на Одессу: фото и видео с места происшествия

Обстрел Одессы: 10 попаданий по городу, горели многоэтажки, есть пострадавшие среди спасателей / 22 Фотографии

ГСЧС, Геннадий Труханов, Олег Кипер

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