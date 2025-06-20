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Обстріл Одеси: 10 влучань по місту, горіли багатоповерхівки, є постраждалі серед рятувальників

Вікторія Мельник, журналістка сайту 20 Червня 2025, 08:28
обстріл одеси

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