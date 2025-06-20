У ніч на 20 червня Росія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. Знову зруйнована цивільна інфраструктура, знову є постраждалі… Що відомо про обстріл Одеси сьогодні, 20 червня 2025, розповідаємо далі у матеріалі.

Обстріл Одеси 20 червня

Оновлено о 9:21. Станом на цю хвилину, за інформацією Одеської обласної прокуратури, внаслідок удару по Одесі загинула одна людина.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв близько 1:40 про перші відомі наслідки атаки.

— Попри активну роботу сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, корпусу вищого навчального закладу, газопроводу та приватних автівок. У середмісті, внаслідок влучання дрона, палає багатоповерхівка, — зазначив він.

Мер Одеси Геннадій Труханов також додав, що на узбережжі внаслідок падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

В іншому районі міста пошкоджено газопровід, на місці працює аварійна служба.

За повідомленням ДСНС, у місті зафіксовано десять влучань, через що виникли пожежі. Зокрема, полумʼя охопило чотириповерховий будинок.

Звідти врятували трьох осіб, ще шістьох — евакуювали.

Під час ліквідації пожежі та порятунку людей на рятувальників обвалилися конструкції — постраждали три вогнеборці, зараз вони у лікарні в стабільному стані.

Також відомо про пошкодження 23-поверхового будинку, там у вогні опинилися 18, 19 та 20 поверхи. З будинку евакуювали 600 осіб. Звідти евакуювали із заблокованої квартири трьох осіб, з яких двоє — діти.

Внаслідок атаки постраждало ще пʼять житлових будинків та три авто.

Наразі тривають пошуки ще однієї особи. Загалом постраждали 14 людей, троє рятувальників зокрема.

Атака на Одесу: фото та відео з місця події

Обстріл Одеси: 10 влучань по місту, горіли багатоповерхівки, є постраждалі серед рятувальників / 22 Фотографії

ДСНС, Геннадій Труханов, Олег Кіпер

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