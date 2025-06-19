BRIEF: обмін полоненими, роумінг з ЄС і стрибок цін на нафту — головне за день

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш за кілька хвилин дізнатися, що трапилося в Україні та світі.

Важливі новини України та світу за четвер, 19 червня, далі в матеріалі.

Новини України сьогодні, 19 червня

19 червня відбувся ще один обмін полоненими. Кількість військових, яку вдалося повернути додому, не розголошують. Додому повертаються оборонці Донеччини, Запоріжжя, Луганщини, Харківщини, Сумщини, Чернігівщини та Київщини.

У Мінцифри повідомили, що Україна приєднається до роумінгової зони ЄС вже у січні 2026 року. Єврокомісія запропонувала повноцінно приєднати Україну.

Російські окупанти удосконалили ударні дрони: в них з’явилися камери, штучний інтелект, система прямого радіокерування. Про це розповів фахівець Сергій (Флеш) Бескрестнов. Цими новітніми дронами можна керувати на відстані до 150 км від кордону Росії або лінії фронту.

Росіяни готують для України список депортованих дітей, яких готові повернути додому. Про це заявила злочинниця-Уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова. Вона додала, що Росія віддасть щонайменше 5 дітей. Дітей обіцяють повернути батькам до кінця червня.

КМУ змінює порядок виплати пенсій. Відтепер банки сповіщатимуть Пенсійний фонд про фізичну ідентифікацію громадян. Оповіщення відбуватимуться електронною поштою не частіше ніж раз на день, якщо така інформація у банку є.

Міжнародні новини сьогодні, 19 червня

В Ірані майже повністю зник інтернет. Місцева влада звинувачує Ізраїль у “зловживаннях”. Вимкнення інтернету відбуваються на тлі взаємних бомбардувань Ізраїля та Ірану. Станом на ранок 19 червня ситуація лишалася незмінною, понад 12 годин у країні не було мережі.

В ООН повідомили, що кількість убитих мирних жителів по всьому світу зросла на 40%. Також у звіті йдеться про зростання дискримінації, переслідувань медійників та правозахисників.

Чехія анонсувала продовження постачання артилерійських снарядів Україні до 2026 року через послаблення підтримки США. Цьогоріч Чехія поставить нам 1,8 млн снарядів за кошти 11 країн.

Ціни на нафту продовжують зростання на тлі загострення війни між Іраном та Ізраїлем. Сьогодні зранку вони прискорили зростання. Найбільш вигідним це становище є для РФ.

Російські активи лишаться замороженими щонайменше до кінця 2025 року. Такою є позиція Єврокомісії. Загалом йдеться про 210 млрд євро. Надзвичайні прибутки з цих активів передаватимуть Україні.

Раніше ми розповідали, хто може втратити пільги УБД у 2025 році.

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