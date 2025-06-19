BRIEF: обмен пленными, роуминг с ЕС и скачок цен на нефть — главное за день

В формате Brief мы собираем главные новости дня. Кратко и без лишних подробностей. Теперь ты можешь через несколько минут узнать, что случилось в Украине и мире.

Важные новости Украины и мира в четверг, 19 июня, далее в материале.

Новости Украины сегодня, 19 июня

19 июня прошел еще один обмен пленными. Количество военных, которых удалось вернуть домой, не разглашают. Домой возвращаются защитники Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областей.

В Минцифре сообщили, что Украина присоединится к роуминговой зоне ЕС уже в январе 2026 года. Еврокомиссия предложила полноценно присоединить Украину.

Российские оккупанты усовершенствовали ударные дроны: в них появились камеры, искусственный интеллект, система прямого радиоуправления. Об этом рассказал специалист Сергей (Флэш) Бескрестнов. Этими новейшими дронами можно управлять на расстоянии до 150 км от границы России или линии фронта.

Россияне готовят для Украины список депортированных детей, которых готовы вернуть домой. Об этом заявила преступница-уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова. Она добавила, что Россия отдаст не менее 5 детей. Детей обещают вернуть родителям до конца июня.

КМУ меняет порядок выплаты пенсий. Теперь банки будут извещать Пенсионный фонд о физической идентификации граждан. Уведомления будут проходить по электронной почте не чаще раза в день, если такая информация у банка есть.

Международные новости сегодня, 19 июня

В Иране почти полностью исчез интернет. Местные власти обвиняют Израиль в “злоупотреблениях”. Отключение интернета происходит на фоне взаимных бомбардировок Израиля и Ирана. На утро 19 июня ситуация оставалась неизменной, более 12 часов в стране не было сети.

В ООН сообщили, что количество убитых мирных жителей по всему миру выросло на 40%. Также в отчете говорится о росте дискриминации, преследованиях работников медиа и правозащитников.

Чехия анонсировала продление поставок артиллерийских снарядов Украине до 2026 года из-за ослабления поддержки США. В этом году Чехия поставит нам 1,8 млн снарядов на деньги 11 стран.

Цены на нефть продолжают расти на фоне обострения войны между Ираном и Израилем. Сегодня утром они ускорили рост. Наиболее выгодным это положение является для РФ.

Российские активы останутся замороженными, по меньшей мере, до конца 2025 года. Такова позиция Еврокомиссии. В общей сложности речь идет о 210 млрд евро. Чрезвычайные доходы с этих активов будут передавать Украине.

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