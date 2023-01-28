Война в Украине

Феникс, Григорьевич и Лиса — когда и зачем появились псевдонимы в украинской армии

Елена Яковлева, редактор сайта 28 января 2023, 20:00
Чому українські військові мають позивні - традиції нашої армії
Фото: Генеральный штаб ВСУ

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