Феникс, Григорьевич и Лиса — когда и зачем появились псевдонимы в украинской армии

В украинской армии почти все военнослужащие имеют позывной. Это короткое придуманное имя, по которому легко узнать человека.

Во-первых, псевдо не раскрывает персональные данные военного/-ой. Во-вторых, позывной не может повторяться в пределах одного подразделения, в отличие от имени. А в-третьих, произносить остроумное прозвище гораздо удобнее, быстрее и веселее.

Издание Армия.Inform рассказало, как в украинской армии появилась традиция давать военным позывные.

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История появления позывных

На территории Украины позывные впервые появились в Войске Запорожском. В то время казаками могли стать искатели лучшей судьбы, беглецы от барщины и те, кого преследовали в соседних империях.

Поэтому псевдонимы создавались прежде всего для того, чтобы не раскрывать личность человека и сделать невозможным его поиск по реальному имени.

Затем эта традиция ожила в Украинской повстанческой армии. Военным было удобно перекликаться по прозвищу для собственной безопасности и конспирации.

В современной Украине о позывных вспомнили во время Евромайдана. Они получили распространение сначала в добровольческих подразделениях, а затем и в других формированиях.

Как появляются позывные

Военный может самостоятельно дать себе позывной, однако в основном это делают собратья. Каждый псевдо имеет свою историю и точно описывает защитника/-цу. Вот несколько примеров.

Fox

Этот армиец получил псевдо Fox (Лиса) за то, что быстро и незаметно двигается в лесу с ракетой от ПТРК за плечами.

Феникс

Феникс, как известно, — мифическая птица, которая каждый раз возрождается после смерти. Военный получил такой позывной от собратьев за спасение раненых гражданских, оказавшихся под вражеским огнем.

БТР

Здесь все просто: этот парень — единственный в своем подразделении, кто ездит на БТР. Остальные же имеют машины МТ-ЛБ.

Григорьевич

Обычно старших военных называют с уважением — по отчеству.

Патрон

Интересно, что в Украине даже служебные животные могут получить позывной. Наверное, уже все знают собачку Патрона — талисмана черниговских пиротехников.

Смысл его псевдо ясен — собака ищет вражеские патроны, мины и снаряды в украинской земле, чтобы потом их обезвредить.

Кстати, в Украине есть много животных, которые стали известны из-за полномасштабного российского вторжения. Читай подробнее, чем прославились животные войны.

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