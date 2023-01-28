Війна в Україні

Фенікс, Григорович і Лисиця — коли та навіщо з’явились псевдоніми в українській армії

Олена Яковлєва, редакторка сайту 28 Січня 2023, 20:00
Чому українські військові мають позивні - традиції нашої армії
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Більше новин
Як підготуватися до повернення військового
Зробити краще, а не нашкодити — як огорнути теплом військових, які повернулися з війни
рецепт дерунів
Хрумка золотава скоринка! Простий рецепт дерунів з м’ясом від Ектора Хіменеса-Браво
Як проходять військові навчання на Запорізькому напрямку
Поки РФ залякує, ЗСУ готуються наступати: як проходять військові навчання на Запорізькому напрямку
Чи безпечні тефлонові сковорідки - як правильно ними користуватись
“Використовую тефлонові пательні. Наскільки це безпечно?”
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як підготуватися до повернення військового
Зробити краще, а не нашкодити — як огорнути теплом військових, які повернулися з війни
Як проходять військові навчання на Запорізькому напрямку
Поки РФ залякує, ЗСУ готуються наступати: як проходять військові навчання на Запорізькому напрямку
Харків Салтівка
Рятувальники вже не рахують кількість знесених будинків — на що перетворилась харківська Салтівка
новий масштабний наступ РФ
Війна не закінчиться завтра. Чи буде новий масштабний наступ РФ та коли він може розпочатись

Відео
0:02:16
Як проходять військові навчання на Запорізькому напрямку

Поки РФ залякує, ЗСУ готуються наступати: як проходять військові навчання на Запорізькому напрямку
0:04:16
Харків Салтівка
Рятувальники вже не рахують кількість знесених будинків — на що перетворилась харківська Салтівка
0:10:00
новий масштабний наступ РФ
Війна не закінчиться завтра. Чи буде новий масштабний наступ РФ та коли він може розпочатись
0:03:54
Що відбувається на ринку праці
З тріском впав, а потім почав своє відродження: що відбувається на ринку праці під час повномасштабної війни
Актуальна карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 28 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:37
Обстріл Києва
Жінка йшла по склу босоніж: наслідки ракетної атаки на Київ
0:02:47
українські ляльки
Навіть українські ляльки в Лос-Анджелесі допомагають ЗСУ: як майстрині наближають перемогу
0:05:04
Історія чоловіка який втратив дружину та дім
Кохана повернулась додому вже в труні: історія чоловіка, який втратив дружину та дім через злочини росіян на Київщині
0:11:54
Сергій Шкарлет
Свідома позиція — знати історію своєї держави: Шкарлет про перелік обов’язкових предметів та умови вступу у 2023 році
0:03:12
Відпочинок ЗСУ
Те, що справді їм потрібно: як працює центр відпочинку для наших героїв на передовій
Більше відео
Як підготуватися до повернення військового
Читати далі
Зробити краще, а не нашкодити — як огорнути теплом військових, які повернулися з війни
Чи безпечні тефлонові сковорідки - як правильно ними користуватись
Читати далі
“Використовую тефлонові пательні. Наскільки це безпечно?”

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь