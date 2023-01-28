Фенікс, Григорович і Лисиця — коли та навіщо з’явились псевдоніми в українській армії

В українській армії майже всі військовослужбовці мають позивний. Це коротке вигадане ім’я, за яким легко впізнати людину.

По-перше, псевдо не розкриває персональних даних військового/-ї. По-друге, позивний не може повторюватись у межах одного підрозділу, на відміну від імені. А по-третє, вимовляти дотепне прізвисько значно зручніше, швидше та веселіше.

Видання Армія.Inform розповіло, як в українській армії з’явилась традиція давати військовим позивні.

Зараз також дивляться

Історія появи позивних

На території України позивні вперше з’явились у Війську Запорозькому. У той час козаками могли стати шукачі кращої долі, втікачі від панщини й ті, кого переслідували в сусідніх імперіях.

Тож псевдоніми створювались перш за все для того, щоб не розкривати особистість людини та унеможливити її пошук за реальним іменем.

Потім ця традиція ожила в Українській повстанській армії. Військовим було зручно перегукуватись на прізвисько для власної безпеки та конспірації.

У сучасній Україні про позивні згадали під час Євромайдану. Вони набули поширення спочатку в добровольчих підрозділах, а потім і в інших формуваннях.

Як з’являються позивні

Військовий/-а може самостійно дати собі позивний, однак здебільшого це роблять побратими та посестри. Кожен псевдо має свою історію та влучно описує захисника/-цю. Ось кілька прикладів.

Fox

Цей армієць отримав псевдо Fox (Лисиця) за те, що швидко та непомітно рухається в лісі з ракетою від ПТРК за плечима.

Фенікс

Фенікс, як відомо, — міфічний птах, який щоразу відроджується після смерті. Військовий отримав його від побратимів за порятунок поранених цивільних, які опинились під ворожим вогнем.

БТР

Тут усе просто: цей хлопець — єдиний у своєму підрозділі, хто їздить на БТР. Інші ж мають машини МТ-ЛБ.

Григорович

Зазвичай старших військових називають з повагою — по батькові.

Патрон

Цікаво, що в Україні навіть службові тварини отримують можуть отримати позивний. Мабуть, уже всі знають песика Патрона — талісмана чернігівських піротехніків.

Сенс його псевдо зрозумілий — собака шукає ворожі патрони, міни та снаряди в українській землі, щоб потім їх знешкодити.

До речі, в Україні є багато тваринок, що стали відомими через повномасштабне російське вторгнення. Читай детальніше, чим прославились тварини війни.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!