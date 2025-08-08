Подать запрос о пропавшем без вести теперь можно онлайн

Для семей, чьи близкие пропали без вести, необходима особая поддержка. При поиске человека родные проходят через ад собственных мыслей и вопросов от других.

Поэтому самое меньше, чем им может помочь государство — уменьшить бюрократическую волокиту и предоставить все необходимые документы в несколько кликов в телефоне.

Как онлайн подать запрос о пропавшем без вести, рассказываем дальше.

Как подать запрос о пропавшем без вести онлайн

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что МВД цифровизировало процесс получения выписок из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Так, теперь для получения выписки не нужно отправлять запрос по почте. Зато всего несколько шагов в твоем смартфоне!

Авторизуйся в Едином окне для граждан. Выбери подходящую услугу. Укажи информацию о себе и о пропавшем человеке. Подпиши запрос электронной подписью. Подай запрос в любое время суток, сервис автоматически сохранит твой черновик.

После представления ты сможешь контролировать состояние выполнения запроса. После получения документа сможешь его загрузить.

Цифровизация этой услуги позволит не ждать неделями, а получить результат через несколько дней.

— Мы продолжаем работать над тем, чтобы родные и близкие, пропавших без вести, не теряли время на бумажную волокиту и четко знали, что делать, кто за это ответственен и какую помощь можно получить, — отметил Клименко.

Кроме того, он добавил, что Единая информационная платформа по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, работает уже месяц.

С информацией на платформе ознакомилось уже более 15 тыс. человек.

