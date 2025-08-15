Одна из первых Бучанских ведьм: на фронте погибла военная с Ирпеня

Ирпенская городская власть сообщили, что 10 августа в районе населенного пункта Редкодуб погибла уроженка города Наталья Ильницкая, которая одной из первых вошла в мобильно-огневую группу ПВО Бучанські відьми.

О смерти военнослужащей сообщили Александр Маркушин и исполняющая обязанности городского головы Ирпеня Анжела Макеева.

Она также служила механиком 3-го отделения беспилотных авиационных комплексов 2-го взвода 2-й роты ударных беспилотных авиационных комплексов подразделения Ахіллес.

Погибла Наталья Иваницкая: чем запомнится боец

Наталья родилась 3 июня 1978, жила в Ирпене. Училась в Киеве, где, как говорится, всегда проявляла лидерские качества.

Более десяти лет она работала в компании Экософт, а после вражеских ударов по предприятию в марте 2022 года помогала расчищать завалы.

Впоследствии стала частью Бучанского добровольческого формирования территориальной громады и одной из первых четырех военных мобильно-огневой группы ПВО Бучанські відьми.

— Рядом с побратимами она стояла на страже неба Киевской области, сбивая вражеские дроны и спасая жизнь мирных жителей, — написал Маркушин.

Далее Наталья присоединилась к Силам территориальной обороны ВСУ, прошла обучение за границей. Нанесла наибольшие потери врагу в составе полка БпЛА Ахіллес.

Женщина получила смертельное ранение в результате артиллерийских обстрелов во время выполнения боевого задания.

У Натальи остался муж, военнослужащий Дмитрий Коптев, и двое детей.

Недавно мы рассказывали о гибели 20-летней Ангелины Мартынюк из Закарпатья.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!