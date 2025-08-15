Одна з перших Бучанських відьом: на фронті загинула військова з Ірпеня

Ірпінська міська влада повідомила, що 10 серпня в районі населеного пункту Рідкодуб загинула уродженка міста Наталія Ільницька, яка однією з перших увійшла до мобільно-вогневої групи ППО Бучанські відьми.

Про смерть військовослужбовиці повідомили Олександр Маркушин та виконуюча обов’язки міського голови Ірпеня Анжела Макеєва.

Вона також служила механіком 3-го відділення безпілотних авіаційних комплексів 2-го взводу 2-ї роти ударних безпілотних авіаційних комплексів підрозділу Ахіллес.

Загинула Наталія Іваницька: чим запам’ятається бійчиня

Наталія народилася 3 червня 1978 року, жила в Ірпені. Навчалася в Києві, де, як зазначається, завжди проявляла лідерські якості.

Понад десять років вона працювала у компанії Екософт, а після ворожих ударів по підприємству у березні 2022 допомагала розчищати завали.

Згодом вступила до Бучанського добровольчого формування територіальної громади та стала однією з перших чотирьох бійчинь мобільно-вогневої групи ППО Бучанські відьми.

— Пліч-о-пліч із побратимами й посестрами вона стояла на сторожі неба Київщини, збиваючи ворожі дрони та рятуючи життя мирних жителів, — написав Маркушин.

Далі Наталія приєдналась до Сил територіальної оборони ЗСУ, пройшла навчання за кордоном. Завдала найбільших втрат ворогу у складі полку БпЛА Ахіллес.

Жінка дістала смертельне поранення внаслідок артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання.

У Наталії залишився чоловік, військовослужбовець Дмитро Коптєв, та двоє дітей.

Нещодавно ми розповідали про загибель 20-річної Ангеліни Мартинюк із Закарпаття.

