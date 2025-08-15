Одна з перших Бучанських відьом: на фронті загинула військова з Ірпеня

Ірпінська міська влада повідомила, що 10 серпня в районі населеного пункту Рідкодуб загинула уродженка міста Наталія Ільницька, яка однією з перших увійшла до мобільно-вогневої групи ППО Бучанські відьми.Про смерть військовослужбовиці повідомили Олександр Маркушин та виконуюча обов’язки міського голови Ірпеня Анжела Макеєва. Вона також служила механіком 3-го відділення безпілотних авіаційних комплексів 2-го взводу 2-ї роти ударних безпілотних авіаційних комплексів підрозділу Ахіллес.Загинула Наталія Іваницька: чим запам’ятається бійчиня Наталія народилася 3 червня 1978 року, жила в Ірпені. Навчалася в Києві, де, як зазначається, завжди проявляла лідерські якості. Понад десять років вона працювала у компанії Екософт, а після ворожих ударів по підприємству у березні 2022 допомагала розчищати завали. Згодом вступила до Бучанського добровольчого формування територіальної громади та стала однією з перших чотирьох бійчинь мобільно-вогневої групи ППО Бучанські відьми. Читати на тему Була сильніша за нас… На фронті загинула Марина Гриценко — відома музейна діячка Що відомо про жінку та чим вона запамʼяталася: читай у матеріалі. — Пліч-о-пліч із побратимами й посестрами вона стояла на сторожі неба Київщини, збиваючи ворожі дрони та рятуючи життя мирних жителів, — написав Маркушин. Далі Наталія приєдналась до Сил територіальної оборони ЗСУ, пройшла навчання за кордоном. Завдала найбільших втрат ворогу у складі полку БпЛА Ахіллес. Жінка дістала смертельне поранення внаслідок артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання. У Наталії залишився чоловік, військовослужбовець Дмитро Коптєв, та двоє дітей. Нещодавно ми розповідали про загибель 20-річної Ангеліни Мартинюк із Закарпаття. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: українські військові Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter