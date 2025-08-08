Щодня новини — про загибель на фронті. До цього звикнути аж ніяк неможливо. Стало відомо, що на війні загинула головна зберігачка фондів Чернігівського художнього музею і пластунка Марина Гриценко.

Що відомо про смерть Марини Гриценко, читай у нашому матеріалі далі.

Загинула Марина Гриценко: що відомо

Марині Гриценко, бойовій медикині 3 штурмової бригади, було всього 39 років. Сумну звістку повідомив військовослужбовець та директор Музейно-виставкового центру Тростянецький Євген Маловічко.

На фронті загинула колега — головна зберігачка фондів Чернігівського художнього музею. Біль…

Військовий та колега також додав, що жінка на початку великої війни разом із донькою перебралися до музею… щоб берегти експонати від окупантів та мародерів.

У лютому 2023 року стала стрільчинею, а як бойова медикиня брала участь у боях в Харківській області.

Відреагували на втрату і в музеї.

Хіба у це можна повірити? Марина уособлювала стійкість нашого музею під час облоги.

— Її характер та нестримний дух не дозволили їй скласти руки, її душа рвалася до боротьби. Ми пишаємося нею, десь розуміючи, що вона була сильніша за багатьох з нас. Музей втратив не лише працівника, а й частину себе, — написали на сторінці музею.

Відомо, що жінка загинула вранці 7 серпня 2025 від скиду з ворожого дрона. Окрім неї, загинули ще два побратими.

Що відомо про Марину Гриценко

Жінка була активною громадянкою, цікавилася музикою та обрядовістю нашого народу.

Була сильніша за нас… На фронті загинула Марина Гриценко — відома музейна діячка / 2 Фотографії

Facebook

У 2021 році разом з донькою приєдналася до Пласту, де стала писарем станиці Чернігів. Присягу приймала вже бувши військовою.

Марині Гриценко було 39 років. У неї залишилася 15-річна донька та батьки.

У січні цього року Марина отримала орден За мужність від президента Володимира Зеленського.

