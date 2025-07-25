Прощання з Вікторією Рощиною: де і коли можна віддати останню шану журналістці

8 серпня 2025 року у Києві відбудеться прощання з журналісткою Вікторією Рощиною. Вона загинула у російському полоні від катувань. Як і де пройде поховальна процесія і про що попросили рідні загиблої — розповідаємо далі.

Поховання Вікторії Рощиної пройде 8 серпня

Поховальна процесія розпочнеться зі служби в Михайлівському соборі о 12:00 8 серпня. Цивільна церемонія пройде на Майдані Незалежності о 13:00.

Поховання на Байковому кладовищі Києва відбудеться о 14:00. Прощання організовуватимуть колеги Вікторії з редакцій, де вона працювала.

Родина журналістки попросила медійників не звертатися до них по коментарі у день прощання.

Що сталося з Вікторією Рощиною

Нагадаємо, журналістка Вікторія Рощина зникла безвісти 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованих територіях. Туди вона поїхала, аби зняти репортаж. Тривалий час про неї не було жодної інформації. Служба безпеки України підтвердила батькові, що журналістку захопили у полон росіяни.

Це був не перший полон Вікторії, адже у березні 2022 року її затримали працівники ФСБ під час підготовки матеріалів про воєнні дії в Запорізькій та Донецькій областях. Тоді Вікторія хотіла потрапити до Маріуполя і показати реальну картину. Після 10 днів у полоні її звільнили.

Майже за рік, у травні 2024, росіяни підтвердили, що утримують її у полоні. Окупанти не допускали до неї представників Червоного Хреста.

У жовтні 2024 року стало відомо, що Вікторія загинула. Цю інформацію передали батькові журналістки росіяни. За даними медійної ініціативи за права людини, Вікторію утримували мінімум у двох тюрмах — колонії №77 у Бердянську та СІЗО №2 у Таганрозі.

До слова, Таганрозьке СІЗО №2 є одним із найжорстокіших місць утримання українських полонених. Ми неодноразово ділилися історіями тих, кому вдалося звідти вийти. Це боляче читати.

Після того, як тіло Вікторії повернули до України, провели низку експертиз. Однак стан тіла не дозволив визначити точно, що саме пережила журналістка і що стало причиною смерті. Окупанти передали тіло у стадії глибокого замороження з ознаками муміфікації та гниття. На тілі були садна, крововиливи, зламане ребро, численні ознаки катувань.

Деякі внутрішні органи були відсутні. Росіяни самі проводили розтин. Тіло жінки повернули без мозку, очного яблука, частини трахеї. Експерти-патологоанатоми висловлювали припущення, що відсутність цих органів може вказувати на смерть унаслідок удушення.

Вікторія Рощина пережила не одне катування росіянами. Це вказали сліди на її тілі. Нещодавно ми публікували розслідування про те, як росіяни різали її шкіру і били струмом.

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