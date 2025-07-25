Прощание с Викторией Рощиной: где и когда можно будет провести в последний путь журналистку

8 августа 2025 года в Киеве состоится прощание с журналисткой Викторией Рощиной. Она погибла в российском плену от пыток. Как и где пройдет похоронная процессия и о чем попросили родные погибшей — рассказываем дальше.

Похороны Виктории Рощиной пройдут 8 августа

Похоронная процессия начнется со службы в Михайловском соборе в 12:00 8 августа. Общественная церемония пройдет на Майдане Независимости в 13:00.

Похорон на Байковом кладбище Киева состоится в 14:00. Прощание будут организовывать коллеги Виктории из редакций, где она работала.

Семья журналистки попросила журналистов не обращаться к ним за комментариями в день прощания.

Что произошло с Викторией Рощиной

Напомним, журналистка Виктория Рощина пропала без вести 3 августа 2023 года на временно оккупированных территориях. Туда она поехала, чтобы снять репортаж. Долгое время о ней не было никакой информации. Служба безопасности Украины подтвердила отцу, что журналистку захватили в плен россияне.

Это был не первый плен Виктории, ведь в марте 2022 ее задержали работники ФСБ во время подготовки материалов о военных действиях в Запорожской и Донецкой областях. Тогда Виктория хотела попасть в Мариуполь и показать реальную картину. После 10 дней в плену ее освободили.

Почти через год, в мае 2024, россияне подтвердили, что удерживают ее в плену. Оккупанты не допускали к ней представителей Красного Креста.

В октябре 2024 стало известно, что Виктория погибла. Эту информацию передали отцу журналистки россияне. По данным медийной инициативы по правам человека, Викторию удерживали минимум в двух тюрьмах — колонии №77 в Бердянске и СИЗО №2 в Таганроге.

К слову, Таганрогское СИЗО №2 является одним из жесточайших мест содержания украинских пленных. Мы не раз делились историями тех, кому удалось оттуда выйти. Это больно читать.

После того, как тело Виктории вернули в Украину, провели ряд экспертиз. Однако состояние тела не позволило точно определить, что именно пережила журналистка и что стало причиной смерти. Оккупанты передали тело в стадии глубокой заморозки с признаками мумификации и гниения. На теле были ссадины, кровоизлияния, сломанное ребро, многочисленные признаки пыток.

Некоторые внутренние органы отсутствовали. Россияне сами проводили вскрытие. Тело женщины вернули без мозга, глазного яблока, части трахеи. Эксперты-патологоанатомы высказывали предположение, что отсутствие этих органов может указывать на смерть по причине удушения.

Виктория Рощина пережила не одну пытку россиянами. На это указали следы на ее теле. Недавно мы публиковали расследование о том, как россияне резали ее кожу и избивали током.

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