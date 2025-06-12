День России с привкусом цинка: потери РФ официально достигли миллиона человек

Сегодня в День России потери вражеской армии на войне против Украины символически пересекли один миллион. Генштаб сообщил, что общее количество убитых и раненых в российской армии достигло 1000340 человек.

Потери врага на 12 июня 2025 года: детали

В Генштабе добавляют, что потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения достигли одного миллиона человек. Из них более 628 тысяч были потеряны только за последние полтора года.

Общая статистика потерь выглядит так:

в 2022 году Россия потеряла 106720 человек (в среднем 340 человек в сутки);

в 2023 году потери врага составили 253 290 человек (в среднем 693 человека в сутки);

в 2024 — 430 790 человек (в среднем 1177 человек в сутки).

По состоянию на 4 июня 2025 года потери врага уже превысили 200 000 человек. В среднем враг терял 1286 человек в сутки.

Впервые Генштаб обнародовал статистику потерь врага 1 марта 2022 года. Тогда количество уничтоженных оккупантов составляло 5710, еще 200 человек взяли в плен. Подсчет усугублялся высокой интенсивностью боевых действий.

2 марта общие потери РФ выросли до 5840 человек, была подтверждена ликвидация 130 военных. А уже 3 марта потери врага составили 9000 человек.

Самыми результативными для Сил обороны Украины стали следующие дни:

28 ноября 2024 года — 2030 человек;

19 декабря 2024 года — 2200 оккупантов;

29 декабря 2024 — 2010 оккупантов.

Вооруженные силы продолжают уничтожать врага и вражескую технику. Но предстоит еще много работы, а помочь ВСУ можно не только не донатом, а своими силами. Мы рассказывали, что Кабмин разрешил добровольцам присоединяться к ПВО.

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