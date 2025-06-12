Для тебя Война в Украине

День России с привкусом цинка: потери РФ официально достигли миллиона человек

Ирина Танасийчук, журналист сайта 12 июня 2025, 09:30
потери врага 12 июня 2025

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