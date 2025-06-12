День России с привкусом цинка: потери РФ официально достигли миллиона человек

Сегодня в День России потери вражеской армии на войне против Украины символически пересекли один миллион. Генштаб сообщил, что общее количество убитых и раненых в российской армии достигло 1000340 человек. Потери врага на 12 июня 2025 года: детали В Генштабе добавляют, что потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения достигли одного миллиона человек. Из них более 628 тысяч были потеряны только за последние полтора года. Общая статистика потерь выглядит так: в 2022 году Россия потеряла 106720 человек (в среднем 340 человек в сутки); в 2023 году потери врага составили 253 290 человек (в среднем 693 человека в сутки); в 2024 — 430 790 человек (в среднем 1177 человек в сутки). По состоянию на 4 июня 2025 года потери врага уже превысили 200 000 человек. В среднем враг терял 1286 человек в сутки. Читать по теме Карта боевых действий 12 июня 2025: потери личного состава РФ перевалили за миллион Какая ситуация на карте боевых действий, а также где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале. Впервые Генштаб обнародовал статистику потерь врага 1 марта 2022 года. Тогда количество уничтоженных оккупантов составляло 5710, еще 200 человек взяли в плен. Подсчет усугублялся высокой интенсивностью боевых действий. 2 марта общие потери РФ выросли до 5840 человек, была подтверждена ликвидация 130 военных. А уже 3 марта потери врага составили 9000 человек. Самыми результативными для Сил обороны Украины стали следующие дни: 28 ноября 2024 года — 2030 человек; 19 декабря 2024 года — 2200 оккупантов; 29 декабря 2024 — 2010 оккупантов. Вооруженные силы продолжают уничтожать врага и вражескую технику. Но предстоит еще много работы, а помочь ВСУ можно не только не донатом, а своими силами. Мы рассказывали, что Кабмин разрешил добровольцам присоединяться к ПВО. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Россия Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter