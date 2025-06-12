День Росії з присмаком цинку: втрати РФ офіційно сягнули мільйона осіб

Сьогодні, у День Росії, втрати ворожої армії на війні проти України символічно перетнули один мільйон. Генштаб повідомив, що загальна кількість вбитих і поранених в російському війську сягнула 1000340 осіб.

Втрати ворога на 12 червня 2025: деталі

У Генштабі додають, що втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення сягнули одного мільйона осіб. З них понад 628 тисяч були втрачені лише за останні півтора року.

Загальна статистика втрат має такий вигляд:

у 2022 році Росія втратила 106 720 осіб (у середньому 340 осіб на добу);

у 2023 втрати ворога склали 253 290 осіб (у середньому 693 особи на добу);

у 2024 — 430 790 осіб (у середньому 1177 осіб на добу).

Станом на 4 червня 2025 року втрати ворога вже перевищили 200 000 осіб. У середньому ворог втрачав 1286 осіб на добу.

Вперше Генштаб оприлюднив статистику втрат ворога 1 березня 2022 року. Тоді кількість знищених окупантів становила 5710, ще 200 осіб взяли у полон. Підрахунок ускладнювався високою інтенсивністю бойових дій.

2 березня загальні втрати РФ зросли до 5840 осіб, було підтверджено ліквідацію 130 військових. А вже 3 березня втрати ворога становили 9000 осіб.

Найрезультативнішими для Сил оборони України стали такі дні:

28 листопада 2024 року — 2030 осіб;

19 грудня 2024 року — 2200 окупантів;

29 грудня 2024 року — 2010 окупантів.

Збройні сили продовжують знищувати ворога та ворожу техніку. Та попереду ще багато роботи, а допомогти ЗСУ можна не лише не донатом, а своїми силами. Ми розповідали, що Кабмін дозволив добровольцям доєднуватися до ППО.

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