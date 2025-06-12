День Росії з присмаком цинку: втрати РФ офіційно сягнули мільйона осіб

Сьогодні, у День Росії, втрати ворожої армії на війні проти України символічно перетнули один мільйон. Генштаб повідомив, що загальна кількість вбитих і поранених в російському війську сягнула 1000340 осіб. Втрати ворога на 12 червня 2025: деталі У Генштабі додають, що втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення сягнули одного мільйона осіб. З них понад 628 тисяч були втрачені лише за останні півтора року. Загальна статистика втрат має такий вигляд: у 2022 році Росія втратила 106 720 осіб (у середньому 340 осіб на добу); у 2023 втрати ворога склали 253 290 осіб (у середньому 693 особи на добу); у 2024 — 430 790 осіб (у середньому 1177 осіб на добу). Станом на 4 червня 2025 року втрати ворога вже перевищили 200 000 осіб. У середньому ворог втрачав 1286 осіб на добу. Читати на тему Карта бойових дій 12 червня 2025: втрати особового складу РФ перевалили за мільйон Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі. Вперше Генштаб оприлюднив статистику втрат ворога 1 березня 2022 року. Тоді кількість знищених окупантів становила 5710, ще 200 осіб взяли у полон. Підрахунок ускладнювався високою інтенсивністю бойових дій. 2 березня загальні втрати РФ зросли до 5840 осіб, було підтверджено ліквідацію 130 військових. А вже 3 березня втрати ворога становили 9000 осіб. Найрезультативнішими для Сил оборони України стали такі дні: 28 листопада 2024 року — 2030 осіб; 19 грудня 2024 року — 2200 окупантів; 29 грудня 2024 року — 2010 окупантів. Збройні сили продовжують знищувати ворога та ворожу техніку. Та попереду ще багато роботи, а допомогти ЗСУ можна не лише не донатом, а своїми силами. Ми розповідали, що Кабмін дозволив добровольцям доєднуватися до ППО. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Росія Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter