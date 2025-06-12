Для тебе Війна в Україні

День Росії з присмаком цинку: втрати РФ офіційно сягнули мільйона осіб

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 12 Червня 2025, 09:30
втрати ворога 12 червня 2025

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь