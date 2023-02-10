Уничтожали Одессу и мирных украинцев: характеристики ракетного комплекса Бастион

Каждый день Россия показывает свое низость, уничтожая мирных людей в Украине. Для этого российские оккупанты используют разнообразие боевых ракетных комплексов, одним из которых является Бастион. Что это за ракета Бастион и какие ее технические характеристики — читай в нашем материале.
Бастион или Марионетка — береговой ракетный комплекс, который является носителем противокорабельных ракет П-800 Оникс. Ракетный комплекс Бастион — российская и белорусская разработка. Кроме России, она есть на вооружении Вьетнама и Сирии.
Ракеты Бастион предназначены для поражения надводных кораблей, конвоев и авианосных ударных групп. Бастион также может поражать наземные цели. Россияне планируют сделать БРК Бастион носителем ракет Циркон.
Бастион имеет две модификации — Бастион-П (подвижный вариант) и Бастион-С (стационарный вариант в шахтном размещении).
Известно, что БРК Бастион россияне применяли во время полномасштабной войны против Украины, а также в Сирии. После оккупации Крыма там создали группировку комплексов Бастион. Другие системы развернуты на территории Калининградской области и Курильских островов.
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