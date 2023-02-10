Уничтожали Одессу и мирных украинцев: характеристики ракетного комплекса Бастион

Каждый день Россия показывает свое низость, уничтожая мирных людей в Украине. Для этого российские оккупанты используют разнообразие боевых ракетных комплексов, одним из которых является Бастион. Что это за ракета Бастион и какие ее технические характеристики — читай в нашем материале.

Что такое БРК Бастион

Бастион или Марионетка — береговой ракетный комплекс, который является носителем противокорабельных ракет П-800 Оникс. Ракетный комплекс Бастион — российская и белорусская разработка. Кроме России, она есть на вооружении Вьетнама и Сирии.

Ракеты Бастион предназначены для поражения надводных кораблей, конвоев и авианосных ударных групп. Бастион также может поражать наземные цели. Россияне планируют сделать БРК Бастион носителем ракет Циркон.

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Бастион имеет две модификации — Бастион-П (подвижный вариант) и Бастион-С (стационарный вариант в шахтном размещении).

Известно, что БРК Бастион россияне применяли во время полномасштабной войны против Украины, а также в Сирии. После оккупации Крыма там создали группировку комплексов Бастион. Другие системы развернуты на территории Калининградской области и Курильских островов.

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Ракета Бастион: технические характеристики

Масса: 3000 кг

Длина: 8,9 м

Диаметр: 0,7 м

Боеголовка: 250-кг полубронебойный фугас.

Боеголовка: 250-кг полубронебойный фугас. Механизм детонации: взрывчатка замедленного действия.

Максимальный боекомплект комплекса: шесть установок — 12 ракет.

12 ракет. Интервал старта при залповой стрельбе: 2,5 с.

Время приведения комплекса в боевую готовность: до 5 мин.

Время автономного боевого дежурства: 24 часа или 30 суток со вспомогательными средствами.

Защита побережья: более 600 км от десантных операций противника.

Атака: в пределах 300 км.

Срок службы: десять лет.

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