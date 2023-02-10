Нищили Одесу та мирних українців: характеристики ракетного комплексу Бастіон

Щодня Росія показує свою нікчемність, нищачи мирних людей в Україні. Для цього російські окупанти використовують різноманіття бойових ракетних комплексів, одним з яких є Бастіон. Що це за ракета Бастіон та які її технічні характеристики — читай у нашому матеріалі.

Що таке БРК Бастіон

Бастіон або ж Маріонетка — береговий ракетний комплекс, який є носієм протикорабельних ракет П-800 Онікс. Ракетний комплекс Бастіон — російська та білоруська розробка, яка, крім Росії, є на озброєнні В’єтнаму та Сирії.

Ракети Бастіон призначені для ураження надводних кораблів, конвоїв та авіаносних ударних груп. Бастіон також може вражати наземні цілі. Росіяни планують зробити БРК Бастіон носієм ракет Циркон.

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Бастіон має дві модифікації — Бастіон-П (рухомий варіант) і Бастіон-С (стаціонарний варіант у шахтовому розміщенні).

Відомо, що БРК Бастіон росіяни застосовували під час повномасштабної війни проти України, а також у Сирії. Після окупації Криму там створили групування комплексів Бастіон. Інші системи розгорнуті на території Калінінградської області та Курильських островів.

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Ракета Бастіон: технічні характеристики

Маса: 3000 кг

Довжина: 8,9 м

Діаметр: 0,7 м

Боєголовка: 250-кілограмовий напівбронебійний фугас.

Механізм детонації: підривник уповільненої дії.

Максимальний боєкомплект комплексу: шість установок — 12 ракет.

Інтервал старту під час залпової стрільби: 2,5 с.

Час приведення комплексу в бойову готовність: до 5 хв.

Час автономного бойового чергування: 24 години або 30 діб з допоміжними засобами.

Захист узбережжя: понад 600 км від десантних операцій противника.

Атака: в межах 300 км.

Термін служби: десять років.

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