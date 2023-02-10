Нищили Одесу та мирних українців: характеристики ракетного комплексу Бастіон

Щодня Росія показує свою нікчемність, нищачи мирних людей в Україні. Для цього російські окупанти використовують різноманіття бойових ракетних комплексів, одним з яких є Бастіон. Що це за ракета Бастіон та які її технічні характеристики — читай у нашому матеріалі.
Бастіон або ж Маріонетка — береговий ракетний комплекс, який є носієм протикорабельних ракет П-800 Онікс. Ракетний комплекс Бастіон — російська та білоруська розробка, яка, крім Росії, є на озброєнні В’єтнаму та Сирії.
Ракети Бастіон призначені для ураження надводних кораблів, конвоїв та авіаносних ударних груп. Бастіон також може вражати наземні цілі. Росіяни планують зробити БРК Бастіон носієм ракет Циркон.
Бастіон має дві модифікації — Бастіон-П (рухомий варіант) і Бастіон-С (стаціонарний варіант у шахтовому розміщенні).
Відомо, що БРК Бастіон росіяни застосовували під час повномасштабної війни проти України, а також у Сирії. Після окупації Криму там створили групування комплексів Бастіон. Інші системи розгорнуті на території Калінінградської області та Курильських островів.
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