Війна в Україні

Нищили Одесу та мирних українців: характеристики ракетного комплексу Бастіон

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 10 Лютого 2023, 13:00
Ракета Бастіон — характеристики, дальність ураження, вартість

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