Не защитники должны адаптироваться, а общество! Starlight Media о реализации ветеранской программы

Мы все должны построить культуру, дружественную к ветеранам и ветеранкам. Не только корпоративную, а и национальную.

Не наши защитники и защитницы должны адаптироваться, а мы, как общество, должны на всех уровнях принять новую реальность, адаптироваться к ней.

Это должно быть в действиях бизнеса, в общении с окружающими, в воспитании детей. Широкое партнерство, обмен опытом, объединение инициатив организаций поможет изменять социум и формировать инклюзивное общество, — уверяет директор по управлению персоналом Starlight Media Наталья Волнянская.

Об опыте группы по трудоустройству и поддержке ветеранов и ветеранок она рассказала во время практической конференции HR Camp 2023.

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Это самое ожидаемое событие для украинского HR-сообщества, спикерами которого являются представители крупнейших украинских и международных компаний. Модератором дискуссии выступила Ирина Галузинская, Veteran Hub.

Проблемы и решения: реализация ветеранской программы Starlight Media

В этом году на события обсуждались темы, которые очень актуальны для рынка труда военной Украины:

корпоративное волонтерство;

новые ожидания украинцев от работодателей;

что должно быть в фокусе работодателей сегодня, чтобы побеждать завтра.

Starlight Media стала одной из первых украинских компаний, внедрившей комплексную стратегию поддержки ветеранов на рабочем месте, в контенте и бизнесе.

В ходе панельной дискуссии Наталья подчеркнула, что сейчас приоритеты в реализации этой стратегии таковы:

Ужесточение роли компании как медиа: увеличение репрезентации украинских ветеранов и ветеранок в контенте медиагруппы. Работа над созданием новых проектов, посвященных их опыту и пути. Информационная поддержка инициатив, направленных на реабилитацию военных и поддержку их семей. Создание корпоративных программ поддержки семей-защитников и погибших сотрудников. Мемориализация погибших работников-защитников.

— К сожалению, в команде Starlight Media тоже есть потери. С начала российско-украинской войны четверо наших коллег погибли в борьбе с врагом.

Они отдали свои жизни, защищая наше будущее и мы всегда должны помнить о них, их профессиональных талантах, их поступках.

Мы чтим память наших погибших героев во все памятные даты, в обращениях СЕО компании к сотрудникам, в памятных видео, в упоминаниях на корпоративных встречах. Мы обязательно организовываем заботу о семьях погибших.

Кроме финансовой, это и психологическая поддержка жен погибших, организация обучения детям наших героев. Поддерживаем связь с семьями погибших, узнаем о потребностях, чтобы быть полезными, — подчеркнула Наталья Волнянская.

Поддержка семей военнослужащих очень важна. Мы ищем возможности для поддержания связи с ними и проявления заботы. Например, на День матери команда Starlight Media поздравляла мам своих защитников и защитниц как в эфире, так и вне его.

Звезды телеканалов группы в этот день лично поздравляли мам и благодарили за то, что их сыновья и дочери защищают нашу страну и борются за ее свободу и независимость.

Стратегия поддержки ветеранов от Starlight Media

Напомним, что в марте 2023 года Starlight Media приняла комплексную стратегию поддержки ветеранов и ветеранок российско-украинской войны.

Она охватывает ответственность компании как работодателя, медиа и бизнеса. Медиагруппа сделала ее открытой для всех компаний, стремящихся поддержать украинских воинов на пути их возвращения к гражданской жизни.

Сейчас компания продолжает приобщаться ко всем мерам, посвященным теме, и считает адвокацию таких программ, обмен лучшими практиками между украинскими работодателями сверхважной.

Также Starlight Media благодарны за поддержку Veteran Hub — стратегического партнера группы по внедрению стратегии поддержки ветеранов и ветеранок российско-украинской войны.

К сожалению, вернуться в гражданскую жизнь после фронта может быть чрезвычайно трудно, так что общество должно измениться и упростить этот процесс. А как помочь воинам адаптироваться к мирной жизни, читай в материале.

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