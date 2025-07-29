29 июля, около 11 утра, россияне атаковали село Новоплатоновка Изюмского района Харьковской области. В момент попадания местные жители получали гуманитарную помощь. В результате попадания террористами в зону скопления людей есть погибшие, сообщают в ГСЧС.

Удар по Новоплатоновке во время получения гумпомощи: что известно

Сообщают о пяти погибших и троих раненых. Люди собрались вместе, чтобы получить гуманитарную помощь.

— В это время российские террористы нанесли удары РСЗО по мирным жителям, — заявили в ГСЧС.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавляет, что удар по Новоплатоновке нанес пожар в помещении магазина.

Начальник полиции Харьковской области Петр Токарь рассказал в эфире Суспільного, что жители Новоплатоновки собрались возле магазина, чтобы получить гуманитарную помощь, а именно воду.

Кроме этого, в Харьковской области под обстрелом РФ оказалось село Пески-Радьковские. Там возник пожар в частном жилом доме.

К ликвидации удара привлечены 13 пожарных, офицер-спасатель громады и три единицы техники.

Люди пришли за гуманитаркой: Россия убила пятерых гражданских в Харьковской области / 4 Фотографии

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал вражеский удар по Новоплатоновке в Харьковской области, отметив, что Россия продолжает убивать граждан, которые просто пришли за помощью.

— Россия — государство-террорист. Ей безразлично, по ком стрелять, но за каждую жизнь она обязательно должна ответить.

Напомним, что ночью российские войска также разрушили исправительную колонию в Запорожье — погибли 17 человек, еще более 40 получили ранения.

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