Для тебя Война в Украине

Люди пришли за гуманитаркой: Россия убила пятерых гражданских в Харьковской области

Ирина Танасийчук, журналист сайта 29 июля 2025, 14:21
Люди пришли за гуманитаркой: Россия убила пятерых гражданских в Харьковской области

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