Для тебе Війна в Україні

Люди прийшли по гуманітарку: Росія вбила п’ятьох цивільних на Харківщині

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 29 Липня 2025, 14:21
Люди прийшли по гуманітарку: Росія вбила п’ятьох цивільних на Харківщині

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