29 липня, близько 11 ранку, росіяни атакували село Новоплатонівка Ізюмського району на Харківщині. У момент влучання місцеві жителі отримували гуманітарну допомогу. Внаслідок влучання терористами в зону скупчення людей є загиблі, повідомляють в ДСНС.

Удар по Новоплатонівці під час отримання гумдопомоги: що відомо

Повідомляють про п’ятьох загиблих і трьох поранених. Люди зібрались разом, щоб отримати гуманітарну допомогу.

— У цей час російські терористи завдали ударів РСЗВ по мирних мешканцях, — заявили в ДСНС.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додає, що удар по Новоплатонівці спричинив пожежу в приміщенні магазину.

Начальник поліції Харківщини Петро Токар розповів в ефірі Суспільного, що жителі Новоплатонівки зібралися біля магазину, щоби отримати гуманітарну допомогу, а саме воду.

Окрім цього, на Харківщини під обстрілом РФ опинилося село Піски-Радьківські. Там виникла пожежа у приватному житловому будинку.

До ліквідації удару залучені 13 вогнеборців, офіцер-рятувальник громади та три одиниці техніки.

Люди прийшли по гуманітарку: Росія вбила п’ятьох цивільних на Харківщині / 4 Фотографії

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував ворожий удар по Новоплатонівці на Харківщині, зазначивши, що Росія продовжує вбивати цивільних, які просто прийшли за допомогою.

— Росія — держава-терорист. Їй байдуже, по кому стріляти, але за кожне життя вона обов’язково має відповісти.

Нагадаємо, що вночі російські війська також зруйнували виправну колонію у Запоріжжі — загинуло 17 осіб, ще понад 40 дістали поранення.

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