29 липня, близько 11 ранку, росіяни атакували село Новоплатонівка Ізюмського району на Харківщині. У момент влучання місцеві жителі отримували гуманітарну допомогу. Внаслідок влучання терористами в зону скупчення людей є загиблі, повідомляють в ДСНС. Удар по Новоплатонівці під час отримання гумдопомоги: що відомо Повідомляють про п’ятьох загиблих і трьох поранених. Люди зібрались разом, щоб отримати гуманітарну допомогу. — У цей час російські терористи завдали ударів РСЗВ по мирних мешканцях, — заявили в ДСНС.Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додає, що удар по Новоплатонівці спричинив пожежу в приміщенні магазину. Начальник поліції Харківщини Петро Токар розповів в ефірі Суспільного, що жителі Новоплатонівки зібралися біля магазину, щоби отримати гуманітарну допомогу, а саме воду. Окрім цього, на Харківщини під обстрілом РФ опинилося село Піски-Радьківські. Там виникла пожежа у приватному житловому будинку. До ліквідації удару залучені 13 вогнеборців, офіцер-рятувальник громади та три одиниці техніки. Люди прийшли по гуманітарку: Росія вбила п’ятьох цивільних на Харківщині / 4 Фотографії Читати на тему Вбито вагітну жінку… У Кам’янському РФ вдарила балістикою по пологовому (ОНОВЛЕНО) Загинуло двоє людей, вагітна жінка отримала серйозне поранення, повідомляє Дніпропетровська ОВА. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував ворожий удар по Новоплатонівці на Харківщині, зазначивши, що Росія продовжує вбивати цивільних, які просто прийшли за допомогою. — Росія — держава-терорист. Їй байдуже, по кому стріляти, але за кожне життя вона обов’язково має відповісти. Нагадаємо, що вночі російські війська також зруйнували виправну колонію у Запоріжжі — загинуло 17 осіб, ще понад 40 дістали поранення. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: війна в Україні, Харківщина Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter