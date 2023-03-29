Очередной обстрел Харьковской области, от которого пострадали гражданские: что известно на этот момент

Россияне не прекращают террор мирного населения ни на день. Оккупанты наносят удары по населенным пунктам Украины в разных областях. Сегодня, 29 марта, российские военные обстреляли село Подолы в Харьковской области.

Под обстрел оккупантов попали трое гражданских женщин 70, 69 и 68 лет, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, женщин госпитализировали, у них множественные осколочные ранения. Состояние одной из пострадавших — тяжелое, другие находятся в среднем состоянии.

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Ситуация в Харьковской области 29 марта

Враг продолжает ежедневно обстреливать область. В результате ракетного удара по городу Богодухов повреждены 13 жилых домов и здание детского сада. Получил ранение 63-летний мужчина, его госпитализировали.

В течение дня враг массированно обстреливал из минометов, артиллерии и танков поселок Двуречная Купянского района. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Зафиксировано более 150-ти ударов.

В результате обстрелов Волчанского Чугуевского района поврежден объект гражданской промышленности и хозяйственные сооружения.

Люди в оккупации переживают настоящие ужасы. Ранее мы рассказывали, что пережило село Плоское во время оккупации.

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Фото: Олег Синегубов