Схватила лишь свадебный костюм мужа и бежала: что пережили жители села Плоское во время оккупации

К сожалению, только через полномасштабное вторжение все украинцы смогли увидеть настоящее лицо северных соседей.

Они были в оккупации девять дней, но россияне успели убить 12 односельчан и изуродовать сотни гражданских домов. Небольшое село Плоское в Киевской области пережило такое ровно год назад. Оккупанты просто подъезжали на танках и в упор расстреливали дома, несмотря на то, что там прятались люди.

Местные убегали от расправы россиян кто в чем был. Одна женщина, по воспоминаниям ее внуки Евы, схватила полотенца, платье девочки и свадебный костюм мужа.

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В деревне уцелел дом, в котором тогда жили оккупанты. Сейчас временное убежище здесь нашли жители, у которых собственной крыши над головой не осталось.

В подвале того же дома оккупанты до смерти пытали двух мужчин.

Последствия тех ужасных дней видны до сих пор: единственная школа почти дотла выжжена. Там россияне прятали свои танки, и когда ВСУ прицельно ударили по одному из них, боекомплект взорвался, а пламя заполонило здание рядом.

В настоящее время местные жители надеются на помощь государства и благотворителей. Вместе с этими домами у многих из них сгорела и целая история семьи.

Россияне каждый день обстреливают украинские мирные города и села. Славянск ежедневно оплакивает погибших: что известно про ужасный обстрел Славянска — читай в материале.

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