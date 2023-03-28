Схопила лише весільний костюм чоловіка та втекла: що пережили мешканці села Плоске під час окупації

На жаль, лише через повномасштабне вторгнення всі українці змогли побачити справжнє обличчя північних сусідів.
Вони були в окупації дев’ять днів, але росіяни встигли вбити 12 їхніх односельців і понівечити сотні цивільних будинків. Невелике село Плоске на Київщині пережило таке рівно рік тому. Окупанти просто під’їжджали на танках і впритул розстрілювали хати, попри те, що там ховалися люди.
Місцеві тікали від розправи росіян хто в чому був. Одна жінка, за спогадами її онуки Єви, схопила рушники, плаття дівчинки та весільний костюм свого чоловіка.
У селі вцілів будинок, в якому тоді жили окупанти. Нині тимчасовий прихисток тут знайшли жителі, в яких власного даху над головою не залишилося.
У підвалі того ж будинку окупанти закатували двох чоловіків.
У підвалі того ж будинку окупанти закатували двох чоловіків.
Наслідки тих жахливих днів видно й досі: єдина школа майже вщент випалена. Там росіяни ховали свої танки, і коли ЗСУ прицільно вдарили по одному з них, боєкомплект вибухнув, а полум’я заполонило будівлю поруч.
Нині місцеві сподіваються на допомогу держави та благодійників. Разом із цими хатами у багатьох з них згоріла й ціла історія родини.
Росіяни щодня обстрілюють українські мирні міста та села. Слов’янськ щоденно оплакує загиблих: що відомо про жахливий обстріл Слов’янська — читай у матеріалі.
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