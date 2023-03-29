Черговий обстріл Харківщини, від якого постраждали цивільні: що відомо на цю мить

Росіяни не припиняють терор мирного населення ні на день. Окупанти завдають ударів по населених пунктах України в різних областях. Сьогодні, 29 березня, російські військові обстріляли село Подоли на Харківщині.

Під обстріл окупантів потрапили троє цивільних жінок 70, 69 та 68 років, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, жінок госпіталізували, у них множинні осколкові поранення. Стан однієї з постраждалих — важкий, інші перебувають у середньому стані.

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Ситуація на Харківщині 29 березня

Ворог продовжує щодня обстрілювати область. Унаслідок ракетного удару по місту Богодухів пошкоджені 13 житлових будинків та будівля дитячого садка. Отримав поранення 63-річний чоловік, його госпіталізували.

Протягом дня ворог масовано обстрілював з мінометів, артилерії та танків селище Дворічна Куп’янського району. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Зафіксовано понад 150 ударів.

Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено об’єкт цивільної промисловості та господарчі споруди.

Люди в окупації переживають справжні жахи. Раніше ми розповідали, що пережило село Плоске під час окупації.

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Фото: Олег Синєгубов