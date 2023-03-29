Війна в Україні

Черговий обстріл Харківщини, від якого постраждали цивільні: що відомо на цю мить

Богдана Макалюк, редакторка сайту 29 Березня 2023, 17:45
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