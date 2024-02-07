Сокращение украинского персонала опасно для ядерной безопасности! МАГАТЕ о ситуации на ЗАЭС

Российская Федерация систематически прибегает к угрозам и шантажу, запугивая мир ядерным взрывом. Оккупанты в начале полномасштабного вторжения захватили Запорожскую атомную электростанцию, долгое время не выпускали оттуда сотрудников, которые в прямом смысле работали под дулами автоматов.

В то же время ситуация вокруг ЗАЭС не разрешается, ежедневно достигает критического уровня опасности. В связи с этим вчера, 6 февраля 2024 года, в Киев прибыл генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Гросси заявил о сокращении квалифицированного украинского персонала на станции вдвое. Чем это опасно — рассказываем дальше.

Сейчас также смотрят

Ситуация на ЗАЭС: что известно

Во время совместной пресс-конференции с министром энергетики Украины Германом Галущенко, Рафаэль Гросси сообщил о значительном сокращении количества украинского персонала на территории ЗАЭС.

Эту проблему генеральный директор МАГАТЭ хочет обсудить с руководством станции.

— Вопрос наличия достаточного количества украинского персонала на площадке мы поднимаем уже давно. По сравнению с нормальным количеством персонала, который должен быть на станции — это более десяти тысяч — сейчас мы наблюдаем существенное сокращение на половину, — сказал Рафаэль Гросси.

Речь идет о высококвалифицированном лицензированом персонале. Их нельзя просто выгнать.

К тому же, по словам Гросси, россияне не могут заменить квалифицированных работников-украинцев на своих, ведь те, кем они заменяют, не имеют лицензии.

Это опасно для ядерной безопасности.

К работе на станции оккупанты допускают тех работников, которые получили российское гражданство и подписали контракты с российской компанией.

Ранее мы рассказывали историю бывшего работника ЗАЭС, пережившего оккупацию и чудом вырвавшегося из нее.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.