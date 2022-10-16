Выжить под оккупацией: рассказ бывшего сотрудника ЗАЭС о российских “порядках” в Энергодаре

С российсеими оккупантами воюют не только военные, но и гражданские люди. Сопротивляться оккупации даже тогда, когда россияне уже устанавливают свои “порядки” на украинской земле — это героизм и отвага, о которых стоит говорить.

Издание НВ рассказало о людях во временной оккупации, которые продолжают противостоять РФ и делают все для приближения украинской победы. Одним из них является и бывший работник Запорожской АЭС Максим Щербина, также активный общественный деятель города Энергодар.

Максима в марте похитили россияне, пытали его. Но мужчина не предал Украину, более того — после пережитого он вступил в ряды ВСУ.

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Энергодар под оккупацией

Сейчас город и ЗАЭС находятся под временной оккупацией войск РФ, но, несмотря на моральное давление и физическое издевательство россиян, сотрудники станции продолжают выполнять свою работу. Так было и 24 февраля, делится Максим с журналистами: когда началась война, он с коллегами и другими энергодаровцами построили баррикады на подступах к городу и станции.

Мы встали перед врагом живой цепью, и те видели: с цветами их здесь не будут встречать.

Благодаря такой сплоченной деятельности и решительности горожан, россияне немного отступили от города. Максим говорит, что тем самым они выиграли немного времени для наших нацгвардейцев, и те смогли занять позиции возле ЗАЭС. Линия баррикад превратилась в настоящий ад уже в марте, когда россияне начали обстреливать именно мирное, безоружное население.

— Я на своем автомобиле эвакуировал людей оттуда, от баррикад. Наши воины дали оккупантам достойный ответ, но силы действительно были неравными. Так оккупанты в марте и зашли в Энергодар и заняли позиции на территории ЗАЭС.

Известно, что работники ЗАЭС, которые в тот день не выходили на смену, смогли выехать из города еще до оккупации. Те же, кто оставался на станции, до сих пор работают под дулами российских автоматов — сверхурочно, по несколько смен. И этих людей невозможно заменить кем угодно, потому что каждый из них — профессионал очень узкого звена.

Россияне поняли, что устраивать физические расправы над работниками станции слишком рискованно, поэтому начали давить на них психологически: рассказывали об “обязанности” каждого из них работать под юрисдикцией России и о том, что Украина об Энергодаре уже забыла.

После таких “собраний” в актовом зале россияне раздавали работникам бланки с одним вопросом и ответами: готов ли сотрудник ЗАЭС работать с Россией? Тех, кто отказывался, потом избивали и пытали, а кто колебался, приходил на “разъяснительную беседу”.

Сейчас работников уже отпускают домой, но за ними постоянно следят. Речь идет даже о мобильном интернете и мессенджерах, которые россияне полностью контролируют и отслеживают все, что местные там пишут или говорят, рассказывает Максим.

Как работает ЗАЭС в условиях оккупации

Максим говорит: чтобы представить весь ужас и условия, в которых работают энергодаровцы, нужно понимать, что на территории самой ЗАЭС расположены хранилища ядерного топлива. Риск катастрофы там еще больше, чем кажется нам. А российские снаряды “ложатся” даже ближе, чем 50 метров от этих хранилищ.

И в таких нечеловеческих условиях, при таком психологическом давлении и даже физических пытках и работники ЗАЭС, и все энергодаровцы продолжают противостоять российскому царствованию на украинской земле. Все они понимают, что их ждет за проявление такого героизма, но они не сдаются и ждут ВСУ.

Главное фото: НВ

Последний обстрел ЗАЭС был критическим для Украины и мира, ведь в результате повреждений отключилась последняя линия связи.

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