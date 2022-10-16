Рассказы

Выжить под оккупацией: рассказ бывшего сотрудника ЗАЭС о российских “порядках” в Энергодаре

Виктория Мельник, редактор сайта 16 октября 2022, 08:00
Максим Щербина, бывший работник ЗАЭС

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