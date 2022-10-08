Страна-террорист не оставляет привычных методов войны. Российские военные обстреливают объекты критической инфраструктуры для создания энергетического коллапса, к тому же обстреливают нашу ЗАЭС, держа абсолютно весь мир в напряжении ядерного взрыва.
Сегодня ночью в 00:59 из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена и отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750 кВ ЗАЭС — Днепровская. Об этом сообщают в Telegram Энергоатом.
В результате произошло полное обесточивание Запорожской АЭС. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы. Имеющихся запасов дизельного горючего для их работы в таком режиме хватит на 10 дней.
В результате произошло полное обесточивание Запорожской АЭС. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы. Имеющихся запасов дизельного горючего для их работы в таком режиме хватит на 10 дней.
Сообщается, что для возобновления работы требуется ремонт помещений и линий связи ЗАЭС с энергосистемой.
Включить энергоблоки сейчас, в условиях постоянных обстрелов и повреждения всех линии просто невозможно, сообщают в Энергоатоме.
Глава Запорожской ОВА Александр Старух также сообщил, что враг обстрелял поселок в Запорожском районе.
Оккупанты били из Смерчей. Один человек погиб, еще четверо жителей получили ранения. Среди них — годовалая девочка, она в тяжелом состоянии находится в больнице.
Оккупанты били из Смерчей. Один человек погиб, еще четверо жителей получили ранения. Среди них — годовалая девочка, она в тяжелом состоянии находится в больнице.
У других пострадавших не менее серьезные травмы: контузия, осколочные ранения, перебитые конечности, оторванные пальцы. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Такие агонии кремлевского руководителя можно объяснить санкционной удавкой, которая все сильнее сжимается на шее РФ.
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