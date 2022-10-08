Україна

ЗАЕС знеструмлено! Росіяни обстріляли атомну станцію і село, є постраждалі — що відомо

Вікторія Мельник, редакторка сайту 08 Жовтня 2022, 09:30
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Обстріл ЗАЕС
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0:04:19
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