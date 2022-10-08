ЗАЕС знеструмлено! Росіяни обстріляли атомну станцію і село, є постраждалі — що відомо

Країна-терорист не полишає звичні методи війни. Російські військові обстрілюють об’єкти критичної інфраструктури задля створення енергетичного колапсу, до того ж — обстрілюють нашу ЗАЕС, тримаючи абсолютно весь світ у напрузі ядерного вибуху.

Сьогодні вночі о 00:59 через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена і відімкнулась остання лінія зв‘язку з енергосистемою 750 кВ ЗАЕС — Дніпровська. Про це повідомляють у Telegram Енергоатом.

В результаті відбулось повне знеструмлення Запорізької АЕС. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори. Наявних запасів дизельного пального для їх роботи в такому режимі вистачить на 10 діб.

Повідомляється, що для відновлення роботи потрібен ремонт приміщень та ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою.

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Ввімкнути енергоблоки зараз, в умовах постійних обстрілів і пошкодження всіх лінії є просто неможливим, повідомляють в Енергоатомі.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух також повідомив, що ворог обстріляв село в Запорізькому районі.

Окупанти гатили зі Смерчів. Одна людина загинула, ще четверо жителів отримали поранення. Серед них — однорічна дівчинка, вона в тяжкому стані перебуває в лікарні.

У інших постраждалих не менш серйозні травми: контузія, осколкові поранення, перебиті кінцівки, відірвані пальці. Всім надається необхідна медична допомога.

Такі агонії кремлівського очільника можна пояснити санкційним зашморгом, який все дужче стискається на шиї РФ.

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